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Başkanımız Bilgin Kurban Vekâletini Hayat Ağacı Derneğine Bağışladı… - Son Dakika

Başkanımız Bilgin Kurban Vekâletini Hayat Ağacı Derneğine Bağışladı…

06.07.2021 10:22
Başkanımız Bilgin Kurban Vekâletini Hayat Ağacı Derneğine Bağışladı…, System.String[]

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin kurban vekaletini Hayat Ağacı Derneğine bağışlayarak, 2021 yılı için Hayat Ağacı ve Gıda Bankası kurban hisse bedelinin 1850 TL olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin kurban vekaletini Hayat Ağacı Derneğine bağışlayarak, 2021 yılı için Hayat Ağacı ve Gıda Bankası kurban hisse bedelinin 1850 TL olduğunu ifade etti.

Kurulduğu günden beri veren el ile alan eli buluşturan Hayat Ağacı Derneği her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Vekaletle Kurban' kampanyası düzenleyerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Hayat Ağacı Derneği vasıtasıyla kesilen kurbanlar, Gıda Bankasından alışveriş yapan vatandaşlara limit dışı olarak dağıtılıyor.

HİSSE BEDELİ 1850 TL

Hayat Ağacı Derneğinin, hayır sahiplerinin bağışlarını Gıda Bankası vasıtası ile ihtiyaç sahiplerine market ortamında ulaştırdığını ifade eden Başkanımız Bilgin, "Hayat Ağacı Derneği'nde Vekaletle Kurban Kampanyası bu yılda devam ediyor. Öncelikle tüm hemşerilerimizin gelecek Kurban Bayramı mübarek olsun. Sivas Belediyesi olarak Hayat Ağacı Derneğimiz bünyesinde uzun yıllardır şeffaf ve oturmuş bir sistemle vekaletle kurban kesmek isteyen hemşerilerimizin kurbanlarını keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtımını uzun yıllardır yapıyoruz. Bu yıl da Hayat Ağacı Derneğimiz aracılığıyla vekaletle kurban kesmek isteyen hemşerilerimizin kurbanlarını keseceğiz. Bu sene belirlenen büyükbaş kurban hisse bedelimiz 1850 TL. Hemşerilerimiz bu ücreti banka yoluyla veya bizzat Hayat Ağacı Derneğimize uğrayarak ödedikleri takdirde kendi adlarına sağlıklı, seçilmiş, şartlara uygun kurbanlıklarımızı sağlıklı ortamda keserek ihtiyaç sahiplerimize ulaştıracağız. Yine ayriyeten 5 kg eti de bayramın ikinci gününden itibaren isteyen hisse sahiplerimiz gelip Hayat Ağacı Derneğinden kendileri alabilirler. " dedi.

Zor günlerden geçtiğimizi ifade eden Başkanımız Bilgin; hemşerilerimizden ricamız güvenilir bir şekilde sağlıklı bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmek üzere vekaleten kurban bağışlarını Hayat Ağacı Derneğine yapmaları. Kurbanın temel öğesi paylaşmak olan kurban ibadetini Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla yerine getirmek isteyen hemşerilerimiz bugüne kadar olduğu gibi bu senede kalpleri mutmain bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirmiş olacaklar. Kurban bağışını elden yapmak isteyenler 19 Temmuz saat 17. 00'a, banka aracılığıyla başvuru yapmak isteyenler ise 16 Temmuz'a kadar devam edecek. Alan elle veren eli buluşturmayı amaçlayan Hayat Ağacı Derneğimiz hayır sahiplerinin hisse bağışları sayesinde ihtiyaç sahiplerinin Gıda Bankası'ndan yaptıkları alışveriş limitlerinin dışında her ay et alabildiğini ifade etti.

Başkanımız Bilgin açıklamanın ardından Hayat Ağacı yetkililerine kurban vekaletini verdi.

Hayat Ağacı Derneğinden kurban hissesi almak isteyen vatandaşlarımız vakıf katılım bankasından TR85 0021 0000 0001 3572 2000 05 ıban numarasına ücretlerini yatırabilirler.

Oluşturma Tarihi : 06 Temmuz, 2021

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Başkanımız Bilgin Kurban Vekâletini Hayat Ağacı Derneğine Bağışladı…
Başkanımız Bilgin Kurban Vekâletini Hayat Ağacı Derneğine Bağışladı…
Başkanımız Bilgin Kurban Vekâletini Hayat Ağacı Derneğine Bağışladı…

Hilmi Bilgin, Türk Lirası, Hayat Ağacı, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Ekonomi Başkanımız Bilgin Kurban Vekâletini Hayat Ağacı Derneğine Bağışladı… - Son Dakika Ekonomi


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