Başkan Kurt Büyükdere Mahallesinde esnafı ve vatandaşı dinledi

CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, ilçe yöneticileri ve parti üyelerinin de katıldığı alan çalışmasında, Başkan Kurt ve Çınar, Büyükdere Mahallesini gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükdere Mahallesinde bulunan market, manav, kasap, kafe ve işyerlerini tek tek gezen Başkan Kurt ve Çınar, esnafın derdini ve çözüm önerilerini dinleyerek notlar aldı. "Derdinizi dinlemeye geldik, Bizden bir isteğiniz ya da talebiniz var mı?" diye soran Başkan Kurt ve Çınar, esnafı gezerken karşılaştıkları mahalle sakinleri ile sohbet etti. Başkan Kurt ve Çınar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) çevresindeki işyerlerini ve kafeleri de gezerek, gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Kurt, gençlerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Gençler, gelecek kaygısı, ekonomik kriz ve işsizlikten şikâyetçi olurken,Başkan Kurt ve Çınar, bu sorunların çözümünde gençlere büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Odunpazarı Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Başkan Kurt, gençlere verdikleri desteğin devam edeceğinin altını çizdi.

Başkan Kurt ve Çınar kiminle konuşursa konuşsun esnafın da mahallelinin de, üniversite öğrencisinin de ortak sorunu ekonomik kriz, hayat pahalılığı, gıda fiyatlarının yüksekliği ve işsizlik oldu. Bu sorunların tek sorumlusunun siyasal iktidar olduğunu kaydeden Başkan Kurt ve Çınar, Türkiye'nin yönetilememe sorunu olduğunu kaydetti. Sorunun çözümünün yoksullukla, işsizlikle, gelecek kaygısı ile yaşayan halkın, öğrencinin ve esnafın elinde olduğunu vurgulayan Başkan Kurt ve Çınar, "20 yıldır hiç bir şey değişmiyor, gün geçtikçe de kötüye gidiyor. Artık bu sorunlar çözülmeli, bunun tek yolu da sandıktan geçiyor" dedi.