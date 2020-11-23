Başkan Kurt: "Canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" - Son Dakika

Başkan Kurt: "Canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum"

23.11.2020 15:58
Başkan Kurt:

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında nitelikli bir eğitim sisteminin ülkelerin özgürlük ve bağımsızlığının temel yolu olduğunu ifade eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, eğitimin asli unsurunun ise öğretmenler olduğuna dikkat çekti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliğinin kabul edildiği günün 'Öğretmenler Günü' olarak kutlandığını hatırlatan Başkan Kurt, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Çocuklarımızı emanet ettiğimiz ve geleceğimizin mimarı olan öğretmenler en iyi koşullara sahip olmadan, ülkemizin eğitim sistemi hak ettiği seviyeye çıkamaz. Bugün ne yazık ki öğretmenlerimiz yoksulluk, baskı ve korona virüs salgını ile boğuşmaktadır. Öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırının altında ücret alıyor; ekonomik nedenlerden dolayı sağlık sorunları yaşıyor, aile hayatları etkileniyor. Hükümetin uyguladığı baskı politikaları da öğretmenlerin yaşamlarını ağırlaştırmış durumda. Özellikle korona virüs salgını döneminde öğretmenlerimiz, tüm zorluklara rağmen fedakarca çalışmaya devam etti. Çocuklarımızı, değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

Ataması yapılmayan öğretmenler sorununun hala tüm yakıcılığı ile karşılarında durduğunu belirten Kurt, "Kitap tutması, öğrencilerinin elinden tutması gereken gencecik eller; pazarda limon satmaya, inşaatlarda duvar örmeye zorlanmaktadır. Onlarca gencecik öğretmen, atanamadığı için yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı depresyona girerek canına kıyıyor. Yanlış eğitim politikaları nedeniyle, binlerce yetişmiş öğretmen öğrencilerinden, yüz binlerce öğrenci de hak ettikleri nitelikteki öğretmenden mahrum durumda. Eğitimin sorunlarının çözülmesi, ulusların kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanlarda kalkınması ve üretimiyle çağa yön verebilmesi anlamını taşımaktadır. Eğitimli, aydın bireylerin oluşturduğu toplum, dogmaların değil, aklın, bilimin ve sağduyunun yol göstericiliğinde sağlıklı kararlar alarak, demokrasiyi kurum ve kurallarıyla yaşatabilir, toplumsal gelişimini sürekli kılar. Bu da eğitim sisteminde yaşan problemlerin çözülmesi, öğretmenlerimizin yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması ile mümkündür" şeklinde konuştu.

Başkan Kazım Kurt cümlelerini şöyle tamamladı:

"Onurlu meslekleriyle her zaman sevgiyle andığımız, saygın kişilikleriyle yüreklerimizde yaşattığımız siz değerli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü içten duygularla kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Son olarak; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; Öğretmenler! Cumhuriyet fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafazakarlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir." - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt: Canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum

Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmenler Günü, Odunpazarı, Kazım Kurt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kurt: 'Canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum' - Son Dakika


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