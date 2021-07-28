Başkan Kurt, CHP'li heyeti ağırladı - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen "KHK Mağdurları ile Buluşuyoruz" etkinliği için Eskişehir'e gelen CHP'li heyeti ağırladı.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, CHP Milletvekilleri Yıldırım Kaya, Cihangir İslam, Turan Aydoğan, Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel ve CHP il yönetimi katıldı.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP olarak KHK mağdurlarının sorunları ve çözüm yollarını tartışmak için Eskişehir'e geldiklerini söyledi. Karaca, "Eskişehir'den bambaşka bir bakış açısıyla ayrılacağımıza çok yürekten inanıyorum. Bugün burada katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

CHP'li heyetin ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirten Başkan Kurt, her türlü haksızlığın karşısında olduğunu söyleyerek, nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR