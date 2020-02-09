Başkan Kurt çocuklarla deney yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kurt çocuklarla deney yaptı - Son Dakika

Başkan Kurt çocuklarla deney yaptı

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesinin, halk merkezlerinde gerçekleştirdiği Bilim ve Deney Etkinlikleri devam ediyor.

Başkan Kurt çocuklarla deney yaptı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesinin, halk merkezlerinde gerçekleştirdiği Bilim ve Deney Etkinlikleri devam ediyor.


İlki Büyükdere Halk Merkezi'nde, ikincisi Gökmeydan Halk Merkezi'nde yapılan Bilim ve Deney Etkinlikleri, bu kez Emek Mahallesi'nde bulunan İlk Adım Düğün Salonu'nda çocuklarla buluştu. Bin 400 çocuğun katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt çocuklarla deney yaptı. Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Bilim ve Deney Etkinliklerinin üçüncüsü, 8 Halk Merkezi'nin katılımı ile Emek Mahallesi'nde bulunan İlk Adım Düğün Salonu'nda gerçekleşti. Bilim ve Deney Etkinliğine; Emek Mahallesi Amigo Orhan Halk Merkezi, 71 Evler Aydın Arat Halk Merkezi, Emek Halk Merkezi, Ihlamurkent Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezi, Karapınar Halk Merkezi, Kırmızıtoprak Prof. Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezi, Vadişehir Prof. Dr. Türkan Saylan Halk Merkezi ve Erenköy Sezai Aksoy Halk Merkezi'nden bin 400 çocuk katıldı. Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünden Hüseyin Demir ve İbrahim Göksel Kart'ın verdiği konser ile başlayan etkinlikte, Demir ve Kart sevilen çocuk şarkıları ile marşları seslendirdi. Demir ve Kart, çocuklara çeşitli oyunlar oynattı.


"Burada öğrendikleriniz okulda ve hayat boyunca sizlere lazım olacak"


Etkinliğin açılış konuşmasını Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptı. Konuşmasında bilimsel eğitimin önemine dikkat çeken Başkan Kurt, "Bugün eğitimin bir parçası olarak gördüğümüz deneyleri bilim insanları ile gerçekleştireceğiz. Kitaplarda okuduğunuzda acaba olur mu dediğiniz şeylerin gerçeğini göreceksiniz. Bilimsel eğitim budur. Umarım okullarda da böyle eğitimler çoğalır. Laboratuvarlarla, deneylerle eğitim yapmak çocukların gelişmesini sağlar. Odunpazarı Belediyesi olarak temel hedefimiz 'Çocukları ve Kadınları Mutlu Bir Odunpazarı' olmaktır. Sizlere mutluluklar diliyorum. İyi izleyin, notlarınızı alın, burada öğrendikleriniz okulda ve hayat boyunca sizlere lazım olacak" dedi.


Keyifli bir gün geçiren çocuklar, etkinlik sonrasında kendileri için böyle bir gün hazırlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Kazım Kurt, Odunpazarı, Büyükdere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı
24 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi Son dakika: AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazasında yaralandı Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 21:27:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kurt çocuklarla deney yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]