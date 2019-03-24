Son Dakika Haberleri: Başkan Kurt Emekli Astsubayları Ziyaret Etti

Başkan Kurt Emekli Astsubayları Ziyaret Etti

24 dakika önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sivil toplum örgütleri temsilci ve üyeleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Kurt Emekli Astsubayları Ziyaret Etti, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sivil toplum örgütleri temsilci ve üyeleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Kurt son olarak, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ile TEMAD Odunpazarı Emekli Astsubaylar Derneğini ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde emekli astsubaylarla bir araya gelen Başkan Kurt, dernek yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi'nde son 5 yılda gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kurt, 31 Mart'ta gerçekleşecek seçim ile yerel yöneticilerin seçileceğine dikkat çekti. Seçimlerin genel seçimler havasında sürdürülmeye çalışıldığına dikkat çeken Başkan Kurt, seçim alanlarında söylenen sözlerin Türkiye'de ayrıma sebep olduğunu ifade etti. Türkiye'nin iç ve dış politikasında sorunlar olduğuna değinen Başkan Kurt, yaşanan ekonomik krizden de söz etti. Eskişehir'de belediyecilik anlamında ciddi işler yaptıklarını anlatan Başkan Kurt, her türlü engelleme çalışmalarına rağmen Türkiye'ye örnek çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Odunpazarı'nda yeni dönemde yapacakları çalışmaları da anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı'nda kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve yoksullar için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:46 Kaynak: İHA

Kazım Kurt, Odunpazarı, Spor
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