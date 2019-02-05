Son Dakika Haberleri: Başkan Kurt, Engelli Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Kurt, Engelli Vatandaşlarla Buluştu

59 dakika önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Kurt, Engelli Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Dernek binasında yapılan toplantıya Kazım Kurt'un yanı sıra DerneKi Başkanı İsmail Tek ve üyeler katıldı. Başkan Kurt, toplantıda yaptığı konuşmasında, Odunpazarı Belediyesi çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun işaret dilini öğrendi. Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi'ne gelen engelli arkadaşlarımız hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Bu yeter mi tabii ki de yetmez daha farklı işler yapmalıyız. Engelliler için bir merkez yaptık. Yenikent'te Seramik Park olarak bilinen yeri engelli vatandaşlarımız için tahsis ettik. Burada her ayın son Cuma günü engelli dernekleri toplantı yapıyor. Biz de ne eksiğimiz varsa onları dinleyerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belediyelerin birinci işi beldesinde yaşayan insanları rahat ettirmek. Birçok insan farklı engellerle mücadele ediyor.. Sizin rahat çalışabilmeniz spor yapabilmeniz ve Odunpazarı'nda rahat yaşayabilmeniz için de elimizden geleni yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:09 Kaynak: İHA

Eskişehir, Kazım Kurt, Odunpazarı, Güncel
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