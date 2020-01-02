Başkan Kurt geleceğin doktorları ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Kurt geleceğin doktorları ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Kurt geleceğin doktorları ile bir araya geldi

6 saat önce

Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt geleceğin doktorları ile bir araya geldi, System.String[]

Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu'ndan Ali Umutgüler ve üyeler katıldı. Başkan Kurt'a topluluk çalışmaları hakkında bilgi veren Umutgüler, Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu'nun 1992 yılında Avrupa'da kurulduğunu belirtti. 2013 yılından itibaren de Eskişehir'de de faaliyet gösterdiklerini söyleyen Umutgüler, 21- 22 Mart 2020'de Eskişehir'de beşincisini düzenleyecekleri uluslararası katılımlı organizasyonları için Başkan Kurt'tan destek istedi. Umutgüler, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri organizasyonda kendilerine verdiği destekler için Başkan Kurt'a teşekkür etti.


Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehir'in tanıtımı için yapılacak her türlü çalışmaya destek verdiklerini söyledi. Başkan Kurt, Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu'na çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
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