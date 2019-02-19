Son Dakika Haberleri: Başkan Kurt Gençlerle Bir Araya Geldi

Başkan Kurt Gençlerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Göztepe Mahallesi'nde yer alan Gelecek Atölyesi'nde, gençlerle bir araya geldi.

Başkan Kurt Gençlerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Göztepe Mahallesi'nde yer alan Gelecek Atölyesi'nde, gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Kurt, "Gençlerimize, çocuklarımıza yatırım yapmaya, destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri, Toplumun Geleceğine Adanmış Proje Topluluğu (TOGAPT), İşitme Engelliler Derneği (ESER), SMA Dernekleri ile birlikte projeler üreterek çalışmalar yapmaya devam ediyor. Programda konuşan Başkan Kurt, gençlerin aydınlık Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi. Bu nedenle Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını belirten Başkan Kurt, gençlerin kişisel ve kültürel gelişimine katkı sunmaya çalıştıklarını vurguladı. Başkan Kurt, "Gençlerimiz bu merkezlerimize geliyor, birlikte zaman geçiriyor. Birlikte atölyelere katılıyor, sanatla uğraşıyor. Memleket meselelerini tartışıyor, sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor. Odunpazarı'nda gençlerimize, çocuklarımıza her zaman öncelik tanıdık, önem verdik. Onların fikirleri bizim için her zaman önemli. Biz gençlerimize, çocuklarımıza yatırım yapmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Bu gelecek dönemde de artarak devam edecek" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:23 Kaynak: İHA

Kazım Kurt, Göztepe Mahallesi, Odunpazarı, Yaşam
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