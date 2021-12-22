Başkan Kurt Gündoğdu Mahallesi'ne Cemevi için kolları sıvadı - Son Dakika

Başkan Kurt, Eskişehir Anadolu Kültür, Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (ESASDER) ile birlikte Gündoğdu Mahallesi'ne Cemevi yapmak için çalışmalara başladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yerel seçimlerde hemşehrilerine verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Kurt, vizyon projeler arasında bulunan Gündoğdu Mahallesi'ne Cemevi Projesi için hazırlıklarına başladı. Bir taraftan da katılımcı belediyecilik anlayışını sürdüren Başkan Kurt, Alevi dernekleri ile bir araya gelerek Gündoğdu Mahallesi'ne yapılacak Cemevi Projesini inceledi. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya Eskişehir Anadolu Kültür, Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (ESASDER), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği, Karatepeliler Köyü Derneği, Yahnikapan Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yeşilyurt Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Sarıkavaklılar Sosyal Yardımlaşma Derneği, Topkaya Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkan ve yöneticileri katıldı.

Odunpazarı Belediyesi ve ESASDER tarafından Gündoğdu Mahallesi'ne yapılacak Cemevinin konuşulduğu toplantıda ESASDER Başkanı Av. Zeynel Güvenç, Başkan Kurt'a Cemevi projesi ile ilgili bilgi verdi. Güvenç ile Gündoğdu Cemevi planını inceleyen Başkan Kurt, projeyi incelemek ve gerekli çalışmaları yürütmek için Odunpazarı Belediyesi'nden iki kişiyi görevlendirdi.

16 YILLIK SORUN ÇÖZÜLECEK

Gündoğdu Mahallesi'ne Cemevi yapıldığında, yaklaşık 16 yıllık bir sorunun çözüleceğini ifade eden ESASDER Başkanı Av. Zeynel Güvenç, kısa sürede Cemevi inşaatına başlamayı planladıklarını söyledi.

ODUNPAZARI CEMEVİNE İBADETHANE STATÜSÜ VEREN İLK BELEDİYELERDEN

Yerel seçimler öncesinde hemşehrilerine verdiği sözleri yerine getirmeye devam edeceğini belirten Başkan Kurt, ESASDER ile birlikte Gündoğdu Mahallesi'ne kısa sürede bir Cemevi kazandıracaklarını söyledi. Odunpazarı Belediyesi'nin Türkiye'de Cemevine ibadethane statüsü veren ilk belediyeler arasında olduğunu hatırlatan Başkan Kurt, Odupazarı Belediyesi Meclisi'nde geçirecekleri karar ile Gündoğdu Cemevi'ne de ibadethane statüsü vereceklerinin altını çizdi.