Başkan Kurt Hamamyolu esnafıyla buluştu - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hamamyolu esnafı ile bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Kurt, Odunpazarı'nı vatandaşlarla birlikte yönettiklerini vurgulayarak "Örgütlenin, gelin sorunları birlikte çözelim" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ile bir araya gerek, sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Başkan Kurt, son olarak Hamamyolu esnafıyla bir araya geldi. CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Önder, AKP Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Mehmet Özlü, CHP Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Emre Genç ile CHP Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi Serdar Aksoy'un da bulunduğu buluşmaya, çok sayıda Hamamyolu esnafı katıldı.

Hamamyolu esnafının pandemi döneminde yaşadığı sorunları dinleyen Başkan Kurt, esnafın yaşadığı sorunlardan haberdar olduklarını söyledi. Ekonomik krizin pandemi ile birlikte daha da derinleştiğini kaydeden Başkan Kurt, "Esnafla buluşuyoruz, dertlerini dinliyoruz. Her yerde sorun aynı. Ekonomik kriz, pandemi, kurdaki hareketlilik Hangi esnafa dokunsak, aynı sorun. Bu sorunları birlikte aşacağız. Dayanışma ile omuz omuza vererek bunların üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

Hamamyolu'nu canlandırmak için neler yapılabilir sorusuna cevap aranan toplantıda, Başkan Kurt esnafın önerilerini dinleyerek notlar aldı. Hamamyolu esnafına sorunların çözümü için bir araya gelmeleri tavsiyesinde bulunan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin katılımcı bir belediye olduğunu hatırlattı. Başkan Kurt esnafa, "Örgütlenin, gelin birlikte çözelim bu sorunu. Sorunların çözümünde birlikte hareket edelim" dedi. - ESKİŞEHİR