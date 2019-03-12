Başkan Kurt, Hamamyolu Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hamamyolu Caddesi'ni gezerek vatandaşlarla bir araya geldi, istek ve şikayetlerini dinledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hamamyolu Caddesi'ni gezerek vatandaşlarla bir araya geldi, istek ve şikayetlerini dinledi.



Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hamamyolu Kent ve Meydan Düzenleme Projesi ile vatandaşların uğrak noktası haline gelen Hamamyolu Caddesini gezdi. Çocuk oyun alanlarında çocuklarını, torunlarını bekleyen, kafelerde oturan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, vatandaşlarla sohbet etti. Halkın istek ve şikayetlerini de dinleyen Başkan Kurt, insanların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyerek bol bol fotoğraf çektirdi.



Öte yandan daha önce İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi ile bir araya gelen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin parklarına işaret dili alfabesi konulacağına dair söz vermişti. Başkan Kurt'un talimatıyla ekipler, Hamamyolu Caddesi'nde bulunan parklara işaret dili alfabesi yerleştirdi. İşaret dili alfabesinin Odunpazarı Belediyesi'nin diğer parklarına da konacağını belirten ekipler, engelli bireyler için çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu

Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı

90 Yaşındaki Mustafa Dede, Yaşamına 120 Torun Sığdırdı

Bodrum'da Gündüz Vakti Sokağa İnen Domuz Sürüsü Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı