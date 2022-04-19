Başkan Kurt iftarda Özdemir ailesinin misafiri oldu

Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin konusu ise ekonomik kriz ve hayat pahalılığı oldu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kırmızıtoprak Mahallesinde yaşayan Kadriye Özdemir ve ailesini ziyaret etti. İftarı Özdemir ailesi ile yapan Başkan Kurt, aile üyeleri ile sohbet etti. Ev sahipliği için Özdemir ailesine teşekkür eden Başkan Kurt, tutulan oruçların kabul olmasını diledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ana gündem maddeleri ise ekonomik kriz ve hayat pahalılığı oldu.

Kendisi ev kadını olan Kadriye Özdemir, bağkur emeklisi olan eşi ile beraber geçinebilmek için çiftçilik yaptıklarını belirtti. Yaşadıkları geçim sıkıntısını anlatan Özdemir, alım gücünün düştüğüne dikkat çekti. Temel tüketim maddeleri başta olmak üzere her şeye zam geldiğini kaydeden Özdemir, "Eşimle birlikte çiftçilik yapıyoruz. Ancak gübreye, tohuma, mazota gelen zamlar ortada. Her şey çok pahalı. Ay sonunu getirmek çok zor" dedi.

"BÖYLE BİR YÖNETİM ANLAYIŞI OLAMAZ"

Ev sahipliği ve sohbet için Özdemir ailesine teşekkür eden Başkan Kurt, tutulan oruçların kabul olmasını diledi. Temel tüketim maddelerinden giysiye, ayakkabıya kadar birçok ürüne zam geldiğini belirten Başkan Kurt, Türkiye'nin büyük bir ekonomik dar boğaz içinde olduğunu kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Bursa'da enflasyon oranı için yaptığı açıklamaya da değinen Başkan Kurt, "Bakan açıklama yapıyor, enflasyonun yüzde 61 olmasını problem etmiyor. 'Ekonomiyi faiz kıskacından da çıkardık' diyor. Üstüne de 'tüm sorunların sıfırlanması gibi bir hayat, bir dünya yok' diyor. Böyle bir yönetim anlayışı olamaz. Meyve, sebze, et, doğalgaz, ulaşım, elektrik çok pahalı. Yılbaşında asgari ücrete yapılan zamlar, çoktan eridi, bitti. İnsanlar ay sonunu getiremiyor. Kiralar aldı başını gitti. İnsanlar

maaşlarının yarısını hatta daha fazlasını kiraya veriyor. Geriye ne kalırsa onunla da yaşamaya çalışıyor, ama durum ortada. Bunun tek bir nedeni var o da yanlış ekonomi politikaları. Tarımda da durum ortada, yanlış tarım politikaları Türkiye'yi dışa bağımlı bir ülke yaptı. Nohutu, mercimeği, arpayı, mısırı ithal eder duruma geldik. Türkiye ne yazık ki iyi yönetilemiyor. İnsanlar yoksullukla, açlıkla mücadele ediyor. Kimse yarın ne olacağını bilmiyor, göremiyor" diye konuştu.