Başkan Kurt, kadın gazetecilerin Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın gazetecilerle bir araya geldi.

Odunpazarı Belediyesi Serbest Basın Bürosu'nda gerçekleşen buluşmada Başkan Kurt, kadın gazetecilerin Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Buluşmada gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Kurt, "Kadınlar ülkemizde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Türkiye, çağdaş bir ülke olmak istiyorsa kadın erkek eşitliğini birinci sırada gündemine almalı ve bu konuda da somut adımlar atmalıdır." dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın gazetecilerle bir araya geldi. Serbest Basın Bürosunda gerçekleşen buluşmada Başkan Kurt, kadın gazetecilerin Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Gazetecilerle ekonomiden, güncel siyasete ve kadın gazetecilerin yaşadıkları sorunlara dair birçok konuda sohbet eden Başkan Kurt, gazetecilerin sorularını da cevapladı.

"Hem birbirimizi tanıyalım hem de sıkıntılarımız varsa onları da dile getirelim istedik"

Gazetecilere açıklama yapan Başkan Kurt, Eskişehir'de aktif olarak çalışan kadın gazeteciler ile bir ara geldiklerini belirtti. Başkan Kurt, "Hem birbirimizi tanıyalım hem de sıkıntılarımız varsa onları da dile getirelim istedik. Çünkü bu tür günler biraz da sorunların tartışıldığı, sorunların çözümüne dair adımların atıldığı günler olsun isterim. 21. yüzyılda dünyada hala kadın hakları tartışılıyor, hala kadınlar haklarını alamamaktan şikayet ediyorsa amacımıza ulaşamamışız demektir. Bu Türkiye'de biraz daha farklı boyutlara ulaştı. Kadın, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Bu işin sadece kadına yönelik şiddete indirgenmesi de doğru değil. İş alanında, çalışma yaşamında, hak ve özgürlükler alanında kadınlar hep ötekileştirilen pozisyonda. Bence, itiraz edilmesi gereken noktalar da burası. Türkiye çağdaş bir ülke olmak istiyorsa kadın erkek eşitliğini birinci sırada gündemine almalı ve bu konuda da somut adımlar atmalıdır" dedi.

Açıklamadan sonra kadın gazetecilerin Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Kurt, gazetecilere Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediye paketlerini takdim etti. - ESKİŞEHİR