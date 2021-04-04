Başkan Kurt: "Kadına yönelik şiddet dünya tarihi için kara bir lekedir" - Son Dakika

Başkan Kurt: "Kadına yönelik şiddet dünya tarihi için kara bir lekedir"

04.04.2021 14:14
Başkan Kurt:

Kadın Cinayetlerini ve Durduracağız Platformu ve Eskişehir Kadın Meclisleri temsilcileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Kadın Cinayetlerini ve Durduracağız Platformu ve Eskişehir Kadın Meclisleri temsilcileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ve temsilciler Belemir Niğdelioğlu, Beren Melis Göçmen, Ceren Cihan, Öznur Gürbaş ve Ebru Özkan'ın katıldığı ziyarette kadına yönelik şiddet ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmesine kadar birçok konu konuşuldu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Eskişehir Kadın Meclisleri hakkında Başkan Kurt'a bilgi veren Niğdelioğlu, Eskişehir'de gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. İstanbul Sözleşmesinin kadına şiddetle mücadele için önemli olduğunu belirten Niğdelioğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının bu noktada yapılan çok büyük bir hata olduğunu vurguladı. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Niğdelioğlu, İstanbul Sözleşmesinin ve 6284 sayılı yasanın tam ve etkin uygulanması; kadının özgürleşmesi mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un her zaman kadınların yanında olduğunu dile getiren Niğdelioğlu, kadınlara ve kendilerine verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, kadına yönelik şiddetin dünya tarihi için kara bir leke olduğunu vurguladı. Kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerindeki artışın tesadüf olmadığını söyleyen Başkan Kurt, bu durumun içinde yaşadığımız sistemin ve hükümetin yanlış kadın politikalarının sonucu olduğuna dikkat çekti. "Başka cinayetlerin yaşanmaması için bir an önce bu yanlış politikalardan vazgeçilerek, yürürlükte olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu tam anlamıyla uygulanmalı ve İstanbul Sözleşmesi'nin ivedi olarak yürürlüğe girmesi gereklidir" diyen Başkan Kurt, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Eskişehir Kadın Meclisleri'ne çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt: Kadına yönelik şiddet dünya tarihi için kara bir lekedir
Başkan Kurt: Kadına yönelik şiddet dünya tarihi için kara bir lekedir

Odunpazarı, Kazım Kurt, Eskişehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kurt: 'Kadına yönelik şiddet dünya tarihi için kara bir lekedir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü basketbolcu Pierce, Türkler'in de bulunduğu kumar ve içkili ortamdan striptizcilerle canlı yayın yaptı, İstanbul'a da selam yolladı! Ünlü basketbolcu Pierce, Türkler'in de bulunduğu kumar ve içkili ortamdan striptizcilerle canlı yayın yaptı, İstanbul'a da selam yolladı! CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi Son Dakika! MSB'den 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam Son Dakika! MSB'den 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti
Son Dakika: AK Parti MYK, emekli 103 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle yarın toplanıyor Son Dakika: AK Parti MYK, emekli 103 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle yarın toplanıyor         
15:15
Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor         
14:51
Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek         
14:09
AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı         
13:26
70 lira servis ücreti ödememek için kilidi bozulan kapısını yerinden söküp tamirciye götürdü 70 lira servis ücreti ödememek için kilidi bozulan kapısını yerinden söküp tamirciye götürdü         
12:21
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti         
11:13
İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin         
08:08
Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı         
23:56
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 15:30:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kurt: "Kadına yönelik şiddet dünya tarihi için kara bir lekedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei