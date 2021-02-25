Başkan Kurt: "Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı, yayılmacı, emperyalist bir mantığın devamıdır" - Son Dakika

Başkan Kurt: "Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı, yayılmacı, emperyalist bir mantığın devamıdır"

25.02.2021 18:21
Başkan Kurt:

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak sürecinin başladığı 26 Şubat 2014 tarihinin yedinci yılında açıklamalarda bulundu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak sürecinin başladığı 26 Şubat 2014 tarihinin yedinci yılında açıklamalarda bulundu.

Başkan Kurt şunları söyledi:

"Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının yedinci yılındayız. 26 Şubat 2014'te başlayan ilhak sürecinin üzerinden tam 7 yıl geçti. Bu geçen süre zarfında, Kırım'da değişen ne oldu? Kırım'daki Tatar soydaşlarımızın yaşantısında iyileşme yönünde, sosyal hayatında, özgürleşme yönünde hangi gelişmeler oldu, bunu tüm dünyanın sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Yanlış ve uluslararası hukuka aykırı bir biçimde yapılan referandum ile Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı, yayılmacı, emperyalist bir mantığın devamıdır. Bunun doğru olmadığını, yıllardır söylüyoruz. Ama bu sürede, Kırım'da yaşayan soydaşlarımızın, eğitim haklarında bir gelişme oldu mu? Sosyal hayatında bir iyileşme oldu mu? İş bulma, çalışma hayatında bir iyileşme oldu mu ya da kültürel ve eğitim alanında herhangi bir iyileşme oldu mu? Bunun cevabının verilmesi gereklidir. Bu nedenle, olumsuzluklarla dolu geçen sürecin dünyanın gelişmiş ülkeleri tarafından kabul edilemez bir durum olduğunu ve bir an önce Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olması ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün herkes tarafından tanınması gerektiğini vurgulamak isterim. Umarım ve dilerim ki, daha özgür, daha bağımsız ve daha sağlıklı bir Kırım'a kavuşuruz." - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt: Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı, yayılmacı, emperyalist bir mantığın devamıdır

Kazım Kurt, Odunpazarı, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kurt: 'Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı, yayılmacı, emperyalist bir mantığın devamıdır' - Son Dakika


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