Başkan Kurt, makamı çocuklara emanet etti - Son Dakika

Her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını çocuklara bırakan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu sene de geleneği bozmadı. Başkan Kurt, makamını Odunpazarı Belediyesi Atletizm takımının başarılı sporcularından Ecrin Köroğlu'na bıraktı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un karşıladığı Ecrin, Başkanlık Makamına geçti. Başkan Kurt, minik öğrenci ile bir süre sohbet ettikten sonra makamını Ecrin'e devrederek, Odunpazarı Belediyesi'nin kendisine emanet olduğunu belirtti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Başkanlık makamına oturan Başkan Ecrin Köroğlu, 23 Nisan 1920'de Türk Milleti'nin iradesini temsil eden I. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihi Atatürk'ün çocuklara armağan ettiğini söyledi. Türkiye'nin dünyada çocuklara bayram ilan eden ve bu bayramı dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olduğunu vurgulayan Başkan Köroğlu, "Cumhuriyeti, gençlere ve yarının sahibi biz çocuklara emanet edecek kadar çocuklara ve gençlere güvenini ifade eden Atatürk, onlara bir de bu bayramı armağan etmiştir. Bugün de bize düşen görev Atamızın hatırasına en güzel şekilde sahip çıkmak olmalıdır. Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak için eğitim- öğrenim, spor, bilim ve tıp alanında uluslararası çapta başarılar elde ederek, İstiklal Marşımız eşliğinde bayrağımızı göklere çektirmeliyiz" dedi. Konuşmasından sonra Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ahmet Bingöl'ü telefonla arayan Başkan Köroğlu, Balıkesir Akçay'da çocuklara yönelik bir kamp tertip edilmesini istedi. Başkan Köroğlu, Başkan Yardımcısı Figen Engine de engelli birey ve çocukların katılabileceği bir kurs açılması talimatını verdi.

Başkan Kazım Kurt ise program sırasında yaptığı konuşmada, "Dünyada çocukların bayramı olan tek ülke biziz. Bunun kıymetini, önemi bilmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni çocuklarımıza ve gençlerimize emanet eden Büyük Önder Atatürk'ün sizlere verdiği değerin

bilincinde olmanız lazım. O'nun yolundan ayrılmadan, ülkemize yararlı yurttaşlar olmanız lazım. Bu en önemli görevinizdir. Odunpazarı Belediyesi olarak, bu konu da gerekli olan tüm desteği sağlayacağız. Bu bizim en önemli görevimiz" dedi.

Programın sonunda Başkan Kurt, Başkan Ecrin Köroğlu'na çiçek ve tablet takdim etti.