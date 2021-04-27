Başkan Kurt, makamı çocuklara emanet etti - Son Dakika

Başkan Kurt, makamı çocuklara emanet etti

27.04.2021 16:22
Başkan Kurt, makamı çocuklara emanet etti, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt makamını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 12 yaşındaki Ecrin Köroğlu'na bıraktı.

Her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını çocuklara bırakan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu sene de geleneği bozmadı. Başkan Kurt, makamını Odunpazarı Belediyesi Atletizm takımının başarılı sporcularından Ecrin Köroğlu'na bıraktı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un karşıladığı Ecrin, Başkanlık Makamına geçti. Başkan Kurt, minik öğrenci ile bir süre sohbet ettikten sonra makamını Ecrin'e devrederek, Odunpazarı Belediyesi'nin kendisine emanet olduğunu belirtti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Başkanlık makamına oturan Başkan Ecrin Köroğlu, 23 Nisan 1920'de Türk Milleti'nin iradesini temsil eden I. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihi Atatürk'ün çocuklara armağan ettiğini söyledi. Türkiye'nin dünyada çocuklara bayram ilan eden ve bu bayramı dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olduğunu vurgulayan Başkan Köroğlu, "Cumhuriyeti, gençlere ve yarının sahibi biz çocuklara emanet edecek kadar çocuklara ve gençlere güvenini ifade eden Atatürk, onlara bir de bu bayramı armağan etmiştir. Bugün de bize düşen görev Atamızın hatırasına en güzel şekilde sahip çıkmak olmalıdır. Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak için eğitim- öğrenim, spor, bilim ve tıp alanında uluslararası çapta başarılar elde ederek, İstiklal Marşımız eşliğinde bayrağımızı göklere çektirmeliyiz" dedi. Konuşmasından sonra Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ahmet Bingöl'ü telefonla arayan Başkan Köroğlu, Balıkesir Akçay'da çocuklara yönelik bir kamp tertip edilmesini istedi. Başkan Köroğlu, Başkan Yardımcısı Figen Engine de engelli birey ve çocukların katılabileceği bir kurs açılması talimatını verdi.

Başkan Kazım Kurt ise program sırasında yaptığı konuşmada, "Dünyada çocukların bayramı olan tek ülke biziz. Bunun kıymetini, önemi bilmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni çocuklarımıza ve gençlerimize emanet eden Büyük Önder Atatürk'ün sizlere verdiği değerin

bilincinde olmanız lazım. O'nun yolundan ayrılmadan, ülkemize yararlı yurttaşlar olmanız lazım. Bu en önemli görevinizdir. Odunpazarı Belediyesi olarak, bu konu da gerekli olan tüm desteği sağlayacağız. Bu bizim en önemli görevimiz" dedi.

Programın sonunda Başkan Kurt, Başkan Ecrin Köroğlu'na çiçek ve tablet takdim etti.

Başkan Kurt, makamı çocuklara emanet etti

Kazım Kurt, Odunpazarı, 23 Nisan, Köroğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Kurt, makamı çocuklara emanet etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir         
17:27
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor         
16:39
Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil         
16:25
İğne atsan yere düşmez! Mısır Çarşısı'nda 'kapanma alışverişi' yoğunluğu İğne atsan yere düşmez! Mısır Çarşısı'nda 'kapanma alışverişi' yoğunluğu         
16:09
Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek         
15:59
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu         
15:51
Balkondan kopan parçaların altında kalan iki kadın, kazadan mucize eseri kurtuldu Balkondan kopan parçaların altında kalan iki kadın, kazadan mucize eseri kurtuldu         
15:28
Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada         
15:02
Hayatı başarılarla dolu! İşte Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in bilinmeyenleri Hayatı başarılarla dolu! İşte Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in bilinmeyenleri         
14:56
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız         
14:45
Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı         
14:35
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 17:42:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kurt, makamı çocuklara emanet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement