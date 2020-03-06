Başkan Kurt muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya 68 mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Kazım Kurt, muhtarlarla ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu toplantıları her ay düzenli olarak gerçekleştireceklerinin altını çizen Kazım Kurt; muhtarların, mahallenin sorunları ile belediye arasında çok önemli bir köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi. Odunpazarı Belediyesi olarak bu sorunlara çözüm bulmak için sık sık muhtarlarla bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Kurt, "Birlikte üretip, birlikte düşünmek için bu toplantıları düzenli olarak yapacağız. 400 bin nüfusa sahip Odunpazarı'nda muhtarların sadece kendi mahallesi ile ilgili değil, bütün şehirle ilgili sorunları beraberce düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Bu toplantılar sayesinde karşılaşılan sorunlar hakkında hem birinci ağızdan bilgi sahibi oluruz, hem de ortak akılla çözüm üretebiliriz" dedi.



"Birlikte karar alacağız birlikte yöneteceğiz"



Farklı siyasi görüşlerin yapılan hizmetlerin önüne geçmeyeceğinin altını çizen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Yoksulu, işsizi, kadını, genci, yaşlısı kısacası tüm mahalleli, yaşadıkları her türlü sorun için öncelikle muhtarlarımızın kapısını çalıyor. Bu sorunların çözümü aşamasında yaşadığınız sorunların da farkındayız. Yaptığınız görev son derece kıymetli. Odunpazarı Belediyesi olarak sizlerin bizzat yanında olacağız. Muhtarlarımız, Odunpazarı Belediyesi'nin mahalledeki temsilcileridir. Bir mahallede ne yapıyorsak, muhtarlarla birlikte yapacağız. Birlikte karar alacağız, birlikte yöneteceğiz."



"Amacımız birlikte iş yapmak ve doğruları ortaya çıkarmak"



Odunpazarı Belediyesi olarak, muhtarlarla daha koordineli çalışmak İçin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında muhtarlık birimi kurduklarını belirten Başkan Kurt, amaçlarının muhtarların şikayet ve taleplere daha hızlı müdahale edebilmek olduğunu kaydetti. Bu birimin günlük sorunları çözmekte muhtarlara yardımcı olacağını söyleyen Kurt, "Yatırımlar konusunda ise kent konseyleri, mahalle meclisleri, muhtarlar ve azalarıyla değerlendiriyoruz. Amacımız birlikte iş yapmak ve doğruları ortaya çıkarmaktır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR