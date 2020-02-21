Başkan Kurt Odunpazarıspor ile buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı spor Kulübü sporcuları ile bir araya geldi.



Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarıspor Kulübü sporcuları ile buluştu. Odunpazarı Belediyesi yemekhanesinde gerçekleşen etkinliğe Odunpazarıspor Kulübü Başkanı Nihat Çuhadar ve Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ahmet Bingöl'ün yanı sıra yaklaşık 150 kişi katıldı. Sporcular ve aileleri ile tanışan Kazım Kurt, etkinliğe katılanlar ile yakından ilgilendi.



"Doğru başlayan bir işi doğru yerde devam ettirmek gereklidir"



Başkan Kurt etkinlikte yaptığı konuşmada, Odunpazarı Belediyesi'nin amatör spor kulüplerinin ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Odunpazarıspor bünyesine yeni katılan 60 sporcuya hoş geldin diyen Başkan Kurt, daha çok sporcunun iyi şartlar altında ve profesyonel bir bakış açısıyla spor yapmasını hedeflediklerini vurguladı. Kurt, "Bizim bir takımımıza yatırım yapıp şampiyon olmasındansa, daha çok branşa yatırım yaparak, daha çok sporcuya erişmemizi tercih ederim. Zeki, çevik ve ahlaklı sporcuları yetiştirmemiz gerekiyor. Bu bilinçle hareket ederek bu yıl 3 adet halı sahayı Odunpazarı'na kazandırdık. Bu alana yaptığımız yatırımlara devam edeceğiz" diye konuştu.



Etkinlikte konuşan bir diğer isim de Odunpazarıspor Kulübü Başkanı Nihat Çuhadar oldu. Altyapılarına katılan sporcularla güçlenmeye devam ettiklerini belirten Çuhadar, sportif başarıların ancak altyapıda yattığını ifade etti. Gençleri spora teşvik ederek spor kültürü ile gelişimlerini sağlamak ve gençlerin geleceğe emin, sağlam adımlar atmalarını sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Çuhadar, amaçlarının yetenekli gençleri Eskişehir ve Türk sporuna kazandırmak olduğunu vurguladı. Çuhadar, spora ve gençlere her zaman önem Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR