Başkan Kurt Osmangazi ve Sümer Mahallesinde esnafı ve vatandaşı dinledi

CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, ilçe yöneticileri ve parti üyelerinin de katıldığı alan çalışmasında, Başkan Kurt ve Çınar, Osmangazi ve Sümer Mahallesini gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Osmangazi ve Sümer Mahallesinde bulunan market, manav, kasap, cafe ve işyerlerini tek tek gezen Başkan Kurt ve Çınar, esnafın derdini ve çözüm önerilerini dinleyerek notlar aldı. "Derdinizi dinlemeye geldik, Bizden bir isteğiniz ya da talebiniz var mı?" diye soran Başkan Kurt ve Çınar, esnafı gezerken karşılaştıkları mahalle sakinleri ile sohbet etti. Mahallede bulunan kahvehanelere, çay ocaklarına ve taksi duraklarına da uğrayan Başkan Kurt ve Çınar, esnaf ve taksicilerle konuşarak sorunlarını dinledi. Benzin, otogaz ve mazot fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi olan taksiciler, gelen zamların taksi metrelere de yansıdığını bu nedenle işlerin de durduğunu kaydetti.

Başkan Kurt ve Çınar kiminle konuşursa konuşsun esnafın da mahallelinin de ortak sorunu ekonomik kriz, hayat pahalılığı, gıda fiyatlarının yüksekliği ve işsizlik oldu. Bu sorunların tek sorumlusunun siyasal iktidar olduğunu kaydeden Başkan Kurt ve Çınar, Türkiye'nin yönetilememe sorunu olduğunun altını çizdi. Sorunun çözümünün de yoksullukla, işsizlikle, gelecek kaygısı ile yaşayan halkın ve esnafın elinde olduğunu vurgulayan Başkan Kurt ve Çınar, "20 yıldır hiç bir şey değişmiyor, gün geçtikçe de kötüye gidiyor. Artık bu sorunlar çözülmeli, bunun tek yolu da sandıktan geçiyor" dedi.