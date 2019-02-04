Son Dakika Haberleri: Başkan Kurt Oto Galericilerle Bir Araya Geldi

Başkan Kurt Oto Galericilerle Bir Araya Geldi

30 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Oto Galericileri Yardımlaşma Derneği (ESGAD) üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Kurt Oto Galericilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Oto Galericileri Yardımlaşma Derneği (ESGAD) üyeleri ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Evren Olcay tarafından düzenlenen toplantıya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İl Başkanı Abdülkadir Adar, ESGAD Başkanı Haluk Olcay ve dernek üyeleri katıldı.

Programda konuşan Başkan Kurt, 2'nci el otomobil satışı ile ilgili bir yapılan düzenlemeye dikkat çekti. Bu düzenlemenin ciddiye alınması gereken bir düzenleme olduğunu belirten Başkan Kurt, "Burada birlikte ne yapabiliriz. Şehir merkezindeki galerileri kaldıralım ve bir an önce onların yer bulmasına yardımcı olalım. Bu noktada biz birlikte çalışabiliriz ve çalışmalıyız da. Hem şehir içindeki trafiği rahatlatmak için hem de sizin ticaretinizi kolaylaştırmak için çalışmalıyız. Biz bu yönetmelik çıktıktan sonra başkanlarla görüştük ve şehir içinde bu tarz bir iş yeri için ruhsat vermeme kararı aldık. Yasal ve statüye uygun olmayanın şehir içinde araba satışına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Beş yıldır Odunpazarı'nın Belediye Başkanı olduğunu dile getiren Başkan Kurt, bu 5 yılda Odunpazarını bilinir, tanınır, turizm açısından da önemsenir bir hale gelmesine katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Kurt, "Ciddi işler yaptık. Belediyenin halka yönelik hizmetlerini katlayarak büyüttük. Geçmiş dönemde 1 tane meslek edindirme merkezi vardı, şimdi 11 tane oldu. Biz bu hizmeti Eskişehir'in kenar mahallelerine götürdük" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:50 Kaynak: İHA

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