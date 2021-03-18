Başkan Kurt şampiyon atletlerle buluştu - Son Dakika

Başkan Kurt şampiyon atletlerle buluştu

18.03.2021 12:45
Başkan Kurt şampiyon atletlerle buluştu, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin Türkiye Şampiyonu olan Erkek Atletizm Takımı ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin Türkiye Şampiyonu olan Erkek Atletizm Takımı ile bir araya geldi. Çok duygulandığını dile getiren Başkan Kurt, şampiyon atletlere yaşattıkları gurur için teşekkür etti. Başarılı atletler ise kendilerinden desteğini esirgemeyen Başkan Kurt'a Türkiye Birinciliği Kupası'nı hediye etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından İstanbul'da düzenlenen 'Belediyeler Yarışıyor Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Odunpazarı Belediyesi Erkek Atletizm Takımı, Eskişehir'e döndü. Ayağının tozu ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile bir araya gelen Odunpazarı Belediyesi Erkek Atletizm Takımı, aldıkları kupayı Başkan Kurt'a hediye etti. Buluşmaya Odunpazarı spor Kulübü Başkanı Nihat Çuhadar ile Odunpazarıspor Kulübünün antrenör ve sporcuları da katıldı. Etkinlikte konuşan Kulüp Başkanı Nihat Çuhadar, başarılı sporculara teşekkür etti. "Bizleri gururlandırdınız" diyen Çuhadar, başarılarının devam etmesini diledi.

"Eskişehir ve Odunpazarı'nın adını Türkiye'ye duyurduğunuz için teşekkür ederim"

Erkek Atletizm Takımı'nı başarılarından dolayı kutlayan Başkan Kurt, Eskişehir'in ve Odunpazarı'nın adını tüm Türkiye'ye duyurdukları için başarılı atletlere teşekkür etti. Temel amaçlarının amatör sporların düzgün bir ortamda yapılmasına yardımcı olmak olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, "Hem Odunpazarıspor hem Odunpazarı Belediyesi, yıllardır temel sporlara destek olmaya çalışıyor. Atletizmde Serhat Hoca'nın mücadelesi hiçbir zaman inkar edilemez. Onu sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Ondaki o özveri ve enerji sizlere de yansıyor. Sizi de çok tebrik ediyorum. Çok büyük işler yapıyorsunuz. Geçtiğiniz kulüpler ya da belediyelere bakarsanız, yaptığınız işin ne kadar büyük olduğunu görürsünüz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi bütçeleri bizim yüz katımız, bin katımız olan kulüpleri geçerek şampiyon oldunuz. Bunu hiç kimse küçümsememeli" dedi.

"Destek olmaya devam edeceğiz"

Başarılı atletlere destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kurt, Odunpazarıspor'un yeni dönemde amatör dallara olan desteğinin artırarak devam edeceğini söyledi. Atletizmin kendileri için temel spor olduğunu dile getiren Başkan Kurt, "Bu kupalar ile atletizme olan katkılarımızı biraz daha artırmak gerektiğini bizi gösterdiniz. Sizlere teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu. Atletizm takımının antrenörü Serhat Kökten'e teşekkür eden Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bu mücadelenin en temel direği sizsiniz. Eskişehir'de farklı bir yapının oluşmasına katkı sundunuz. Keşke bütün sporcular sizin gibi mücadele edebilse. Ben bugün çok duygulandım. Bu genç sporcularımızın gelecekte büyük işler yapacağına bir kez daha inandım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şampiyon atletler, aldıkları Türkiye Birinciliği Kupası'nı Başkan Kurt'a hediye etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt şampiyon atletlerle buluştu
Başkan Kurt şampiyon atletlerle buluştu
Başkan Kurt şampiyon atletlerle buluştu
Başkan Kurt şampiyon atletlerle buluştu
Başkan Kurt şampiyon atletlerle buluştu
Başkan Kurt şampiyon atletlerle buluştu

Odunpazarı, Atletizm, Şampiyon, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Kurt şampiyon atletlerle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın "Putin'in bir katil olduğuna inanıyorum" sözlerine Rusya'dan yanıt: Yorum çok kötü, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor
Kuyumculuk yapabilmek için 500 gram altın teminatı şartı Bakan Pekcan'ın talimatıyla taslaktan çıkarıldı Kuyumculuk yapabilmek için 500 gram altın teminatı şartı Bakan Pekcan'ın talimatıyla taslaktan çıkarıldı         
13:39
Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli güven tazeledi: 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli güven tazeledi: 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi         
13:21
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki         
11:47
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz         
11:37
Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı         
10:50
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı         
10:24
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 13:51:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kurt şampiyon atletlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei