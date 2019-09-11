Son Dakika Haberleri: Başkan Kurt, Sarıcailyas Camii'nin açılış törenine katıldı
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Başkan Kurt, Sarıcailyas Camii'nin açılış törenine katıldı

2 saat önce

Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, açılışına katıldığı Sarıcailyas Camii'nin herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Başkan Kurt, Sarıcailyas Camii'nin açılış törenine katıldı, System.String[]

Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, açılışına katıldığı Sarıcailyas Camii'nin herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.


Seyitgazi Belediyesi tarafından tahsis edilen arazi üzerine 2018 yılı Nisan yında temeli atılan ve Odunpazarı Belediyesi'nin desteklediği Sarıcailyas Camii, törenle hizmete açıldı. Törene, Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, Seyitgazi İlçe Müftü vekili Atilla Orhan, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Necati Sarıca ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sarıcailyas Camii'nin herkese hayırlı olmasını diledi. Camii yapımında örnek bir dayanışmanın sergilendiğini kaydeden Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi olarak dini, dili, mezhebi fark etmeksizin ayrımı yapmadan hizmet vermeye devam edeceğiz. Tek amacımız, kardeşliğimizin ve huzurumuz un devam etmesi. Sarıcailyas Camii güzel bir dayanışma örneği. Bu dayanışmanın diğer ilçe ve köylerde de devam etmesini diliyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak biz de destek vermeye devam edeceğiz" dedi.


Konuşmaların ardından, okunan dualarla Sarıcailyas Camii'nin açılışı gerçekleştirildi. Törene katılanlar daha sonra Sarıcailyas Camii'ni gezdi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Kazım Kurt, Odunpazarı, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:20 Kaynak: İHA
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