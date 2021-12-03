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Başkan Kurt Seyitgazililerle buluştu - Son Dakika

Başkan Kurt Seyitgazililerle buluştu

03.12.2021 13:58
Başkan Kurt Seyitgazililerle buluştu

Dernek ve kitle örgütleri ile bir araya gelmeye devam eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, son olarak 36 derneğin oluşturduğu Seyitgazi Dernekler Platformu ile buluştu.

Siyasi gündeme ve Türkiye'nin ekonomik durumuna dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Kurt, Seyitgazi'nin ha

k ettiği yere gelebilmesi için işbirliği çağrısı yaparak, "Önümüzdeki süreçte, Seyitgazi'yi ayağa kaldırmalıyız, Bu imkânımız var, Seyitgazi'nin sorunlarını çözmek için adım atalım, birlikte formüller üretelim" dedi.

Seyitgazi Dernekler Platformu'nun düzenlediği toplantıya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, CHP Seyitgazi İlçe Başkanı Volkan Emre Kılıç, Seyitgazi Dernekler Platformu Başkanı Kadri Ay, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları, dernek yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"HESAP VEREBİLEN BİR BELEDİYEYİZ"

Toplantıda konuşan Başkan Kurt, Seyitgazililer ve Seyitgazili derneklerden her zaman büyük destek gördüğünü söyledi. "Pandemi nedeni ile sizlere gecikmiş bir teşekkür borcum var. Sizlere bu borcu ödemeye geldim" diyen Başkan Kurt, hesap verebilen bir belediye olarak, her türlü aşamadan geçerek, bütün hesapları verdiklerinin altını çizdi. Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi, şu anda Türkiye'de ekonomik anlamda sıkıntı çekmeyen birkaç belediyeden birisidir. Bunun altında da yatırımları doğru yere yaparak, doğru işler gerçekleştirmek yatıyor. Çok para harcamak, çok yatırım yapmak anlamına gelmez. Her harcanan parada yetimin, fukaranın, garibanın hakkı vardır. Bu yüzden harcadığımız her kuruşun hesabını verebilir olmamız gerekli" dedi.

"SEYİTGAZİ'Yİ AYAĞA KALDIRMALIYIZ"

Konuşmasına "Önümüzdeki süreçte, Seyitgazi'yi ayağa kaldırmalıyız, Bu imkânımız var, Seyitgazi'nin sorunlarını çözmek için adım atalım, birlikte formüller üretelim" sözleri ile

devam eden Başkan Kurt, derneklerin fikirleri alınarak Seyitgazi'nin hak ettiği yere gelebilmesi için bir an önce çalışmalara başlanılması gerektiğini kaydetti. Seyitgazi'nin nüfus potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Başkan Kurt, Seyitgazi'nin daha önce her dönem bir milletvekili çıkardığını hatırlattı. Başkan Kurt, "Bu dönemde bir milletvekilimiz yok. Doğru organizasyonlarla yine Seyitgazi'den bir – iki milletvekilimizi çıkaralım. Çıkardığımız kişiler de Seyitgazi'nin sorunları ile ilgilensin. Yerel yöneticiler olarak bizler de onlara katkı sunalım. Bu söylediklerim sizin için çok zor değil, çünkü bu işi bilen insanlarsınız. İstediğiniz partiden milletvekili çıkarabilirsiniz. Yeter ki bu işi sıkı tutun. Bu günlerin de yakın olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"HEPİMİZİN DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"

Türkiye'nin önümüzdeki dönemde farklı bir noktaya geleceğini ifade eden Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Şu anda geldiğimiz durum belli; mutfak yanıyor, insanlar iş-aş derdinde. Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 30'larda, yeni yatırımlar yapılmadığından dolayı bu rakamın da aşağı inme şansı yok. Dövizin ve faizin geldiği nokta bir inatlaşma noktası, ekonomimiz kurallarla değil de inatlaşma ile yürütüldüğü için sıkıntılar sürekli olarak büyüyor. Bu belirsizlik içerisinde hepimizin, ekonomik olarak daha dikkatli olması gerekiyor."

TEPE: "BAŞKAN KURT İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Toplantıda konuşma yapan isimlerden biri de Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe oldu. Gerçekleştirilen bu toplantıların çok önemli olduğunu vurgulayan Tepe, toplantıya katılan herkese teşekkür etti. Başkan Kurt ile sürekli temas halinde olduğunu söyleyen Tepe, bu sebepten dolayı Başkan Kurt'a teşekkür etti.

AY: "HİZMET VERENLERİN ARKASINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşma yapan bir diğer isim de Seyitgazi Dernekler Platformu Başkanı Kadri Ay oldu. Seyitgazi'nin tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Ay, 36 dernek ile temsil edildiklerini vurguladı. 36 derneğin on bine yakın üyesi olduğunun altını çizen Ay, birçok derneğin Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumlar nedeni ile kapısına kilit vurmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Başkan Kurt'tan tüm derneklerin tabelalarını asabileceği bir iletişim merkezinin kurulmasını isteyen Ay, "Bugüne kadar taleplerimizin çok büyük bir kısmını karşılayan Başkan Kurt'a buradan teşekkür etmek istiyorum. Seyitgazililer olarak, hizmet verenlerin arkasında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Kazım Kurt, Odunpazarı, Seyitgazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Kurt Seyitgazililerle buluştu - Son Dakika


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