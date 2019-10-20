Başkan Kurt, Sıfır Atık fuarına katıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlen EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarına katıldı.



Fuar kapsamında düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nda "İlçelerde Sıfır Atık Yönetimi" başlıklı panelde konuşmacı olan Başkan Kurt, Odunpazarı'nda sıfır atık uygulamalarını, projeye ilişkin Odunpazarı Belediyesinin vizyonu ve önceliklerini anlattı. Fuar alanında yer alan stantları da gezen Başkan Kurt, stantlarda yer alan geri dönüşüm projelerini inceledi.



Odunpazarı Belediyesi olarak sıfır atık hedefine yönelik olarak var güçleri ile çalıştıklarını belirten Başkan Kurt, "Temiz bir dünyanın yarınlara aktarılacak en büyük miras olduğu düşüncesiyle yatırım planlarımızı hazırlarken, çevre bilincinin yerleşmiş olduğu bir kuşak yetiştirmek ilkesindeyiz" dedi. Sıfır Atık Projesi kapsamında asıl hedeflerinin kaynakların daha verimli kullanılması olduğunu kaydeden Başkan Kazım Kurt, "Atık oluşumunun azaltılması, israfın engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasıdır. Yine bu değerli proje kapsamında, Belediyemiz tarafından; ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pil ve akümülatörlerin, tekstil atıklarının, elektrikli ve elektronik atıkların, organik atıkların, aydınlatma gereçlerinin, evlerden ayrı toplanması amacıyla muazzam bir sistem kurulmuştur. Ambalaj atıklarının toplanması amacıyla konutlara kutu, aparat ve toplama poşeti dağıtılarak haftada 2 gün, kapıdan toplama yapılmaktadır. Bitkisel atık yağların, atık pil ve akümülatörlerin, elektrikli ve elektronik atıkların ve aydınlatma gereçlerinin toplanması için okul, cami, muhtarlık ve kamu kurumlarına toplama ekipmanları yerleştirilmiştir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR