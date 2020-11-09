Başkan Kurt'tan 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Başkan Kurt'tan 10 Kasım mesajı

09.11.2020 17:35
Başkan Kurt'tan 10 Kasım mesajı, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajına, "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, 'ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, bedenen aramızdan ayrılışının yıldönümünde büyük bir özlem, saygı ve minnetle anıyorum" sözleri ile başlayan Başkan Kurt, Atatürk'ün en büyük eserinin sonsuza kadar var olacak Türkiye Cumhuriyeti olduğunun altını çizdi. Başkan Kurt, "Onun bize emanet ettiği cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Bu anlayış ile yoksulluğu yok etmek, gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak ve bu ülkenin bütün çocuklarının kendi güç ve imkanlarıyla huzur, sağlık ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak devletin görevidir. Bunların önemini, tüm dünya gibi ülkemizde de etkisini artırarak devam ettiren COVİD-19 (Korona virüs) ile mücadele ettiğimiz, bu günlerde geldiğimiz nokta bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesi; milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların çaresidir. Bu nedenle özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin parçasıdır. Atatürk, bugün yaşadığımız tüm olumsuzlukları geçmişte keşfetmiş ve altını çizmiştir. 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, O'nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür. Odunpazarı Belediyesi olarak; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizler için kurduğu Cumhuriyete, onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla selamlıyor ve emanetlerinin sonsuza kadar bekçisi olacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kulladı. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt'tan 10 Kasım mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, Odunpazarı, 10 Kasım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kurt'tan 10 Kasım mesajı - Son Dakika


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