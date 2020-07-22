Başkan Kurt'tan EOSB'ye ziyaret - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Necati Sarıca, Odunpazarı A.Ş. Müdürü Semih Bayraktar, EOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin ve Samet Özkaya ile Bölge Müdürü Erhan Tatar yer aldı. Ziyarette Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde ortak neler yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Bölge Müdürlüğü ziyaretinin ardından Başkan Kazım Kurt ve Nadir Küpeli beraberindeki heyetle beraber EOSB 1. Gelişme Bölgesi, yapımı tamamlandığında Türkiye'deki en önemli üretim üssü olacak olan Haier Europe yatırımı ile İsmail Kanatlı Bulvarında sel önleme setleri, Yaşam Merkezi ve Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ana kampüs inşaatlarında incelemelerde bulundular. - ESKİŞEHİR