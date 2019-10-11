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Son Dakika Yaşam Başkan Kurt'tan Milletvekili Avcı'ya ziyaret

Başkan Kurt'tan Milletvekili Avcı'ya ziyaret

14 dakika önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı'yı ziyaret etti.

Başkan Kurt'tan Milletvekili Avcı'ya ziyaret, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı'yı ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Avcı ile Kurt Eskişehir ve Odunpazarı üzerine sohbet etti.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ankara'ya giderek Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ile bir araya geldi. Milletvekili Avcı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan odasında gerçekleşen ziyarette, Avcı ile Başkan Kurt Eskişehir ve Odunpazarı ile ilgili görüştü.


Prof. Dr. Nabi Avcı'nın Eskişehir için önemli isimlerden biri olduğunu belirten Başkan Kazım Kurt, Eskişehir ve Odunpazarı için işbirliği vurgusu yaptı. Sorunların çözümü için birlikte çalışabileceklerini belirten Başkan Kurt, "Eskişehir'de ve Odunpazarı'nda yaşanan sorunların çözümü, Eskişehir halkına daha iyi hizmet edebilmek ve kentin kazanması için işbirliği yapabiliriz. Bunun önünde hiçbir engel yok" ifadelerini kullandı.


Başkan Kazım Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir halkı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Avcı, Başkan Kurt'a ziyareti için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
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