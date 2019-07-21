Son Dakika Haberleri: Başkan Kurt'tan muhtarlara hayırlı olsun ziyareti
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Başkan Kurt'tan muhtarlara hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Emek ve Erenköy mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Başkan Kurt'tan muhtarlara hayırlı olsun ziyareti, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Emek ve Erenköy mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Muhtarları tebrik eden Başkan Kurt, yeni dönemde başarılar diledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yeni seçilen mahalle muhtarlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Kurt, Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl ve Erenköy Mahalle Muhtarı Osman Çalış ile bir araya geldi. İlk olarak Muhtar Sibel Akıl ile bir araya gelen Başkan Kurt, Akıl'a hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. Başkan Kurt daha sonra Erenköy Mahalle Muhtarı Osman Çalış'ı ziyaret etti. Çalış'ı tebrik eden Başkan Kurt, Çalış'a yeni dönemde çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretler sırasında konuşan Başkan Kurt, "Muhtarlarımız, mahallenin sorunları ile belediye arasında çok önemli bir köprü vazifesi görmekte. Yoksulu, işsizi, kadını, genci, yaşlısı kısacası tüm mahalleli, yaşadıkları her türlü sorun için öncelikle muhtarlarımızın kapısını çalıyor. Bu sorunların çözümü aşamasında yaşadığınız sorunların da farkındayız. Yaptığınız görev son derece kıymetli. Odunpazarı Belediyesi olarak sizlerin bizzat yanında olacağız. Muhtarlarımız, Odunpazarı Belediyesinin mahalledeki temsilcisi. Bir mahallede ne yapıyorsak, muhtarlarla birlikte yapacağız. Birlikte karar alacağız, birlikte yöneteceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı, Kazım Kurt, Erenköy, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:21 Kaynak: İHA
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