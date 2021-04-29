Başkan Kurt'tan tam kapanma açıklaması: "Siz evde kalın, biz yanınızdayız" - Son Dakika

Başkan Kurt'tan tam kapanma açıklaması: "Siz evde kalın, biz yanınızdayız"

29.04.2021 14:51
Başkan Kurt'tan tam kapanma açıklaması:

Odunpazarı Belediyesi, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edecek.

Odunpazarı Belediyesi, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bu zor günlerde de Halk Market ve Aşevimiz ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Merak etmeyin, biz buradayız ve bu günleri de birlikte, dayanışma içinde aşacağız" dedi.

İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olan Odunpazarı Belediyesi, hemşerilerine olan desteğini sürdürüyor. Pandemiyle mücadele kapsamında önemli çalışmalara imza atan Odunpazarı Belediyesi, özellikle ihtiyaç sahiplerini sosyal desteklerle hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Odunpazarı Belediyesi, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma döneminde de Halk Market ve Aşevi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacak. Halk Market'ten faydalanan ve alışveriş günü gelen ihtiyaç sahiplerine telefonla ulaşılarak, istediği ürünleri evlerine teslim edilecek. Halk Market'ten faydalanan esnaflar bu süreçte Halk Marketten alışveriş yapabilecek. Kapanma nedeniyle izini olmayan ve evinden çıkamayan esnaf ise bu hakkını tam kapanma bitiminde kullanabilecek. Odunpazarı Belediyesi Aşevi, kapanma sürecinde de ihtiyaç sahibi, 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi ve engelli bireylere yönelik hizmetlerine devam edecek. Aşevi tarafından hazırlanan yemekler, her gün iki öğün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine götürülecek. COVİD 19 nedeniyle karantinada olan vatandaşlara da hizmet veren Aşevi, talepte bulunanların evlerine iki öğün sıcak yemek götürecek. Odunpazarı Belediyesi tam kapanma dağıtacağı erzak kolileri ile de ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacak. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan erzak kolileri, Aşevi ve Halk Market çalışanları tarafından evlere teslim edilecek.

Odunpazarı Belediyesi ekipleri sahada olacak

29 Nisan 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma döneminde Odunpazarı Belediyesi ekipleri, hemşerilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla yine sahada olacak. Yetkililer, Fen İşleri, Temizlik İşleri Sosyal Hizmetler Müdürlükleri başta olmak üzere hizmetlerin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alındığını ifade etti.

"Merak etmeyiniz, biz buradayız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Odunpazarı Belediyesi olarak tam kapanma sürecinin olumsuz etkilerine karşı tüm personelimizle yanınızdayız. Bu zor günlerde de Halk Market ve Aşevimiz ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Merak etmeyin, biz buradayız ve bu günleri de birlikte, dayanışma içinde aşacağız. Her zaman söylediğimiz gibi; "Odunpazarı Birlikte Güzel!" dedi. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt'tan tam kapanma açıklaması: Siz evde kalın, biz yanınızdayız
Başkan Kurt'tan tam kapanma açıklaması: Siz evde kalın, biz yanınızdayız
Başkan Kurt'tan tam kapanma açıklaması: Siz evde kalın, biz yanınızdayız
Başkan Kurt'tan tam kapanma açıklaması: Siz evde kalın, biz yanınızdayız

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Mayıs, Nisan, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Kurt'tan tam kapanma açıklaması: 'Siz evde kalın, biz yanınızdayız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak 'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi 'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Sergen Yalçın'ın, Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu         
16:07
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi         
15:50
Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak         
15:35
2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu         
15:24
Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil         
15:02
Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi         
14:47
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor         
14:06
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 16:34:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kurt'tan tam kapanma açıklaması: "Siz evde kalın, biz yanınızdayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement