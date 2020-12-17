Başkan Kurt'tan toplu iş sözleşmesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Başkan Kurt'tan toplu iş sözleşmesi açıklaması Açıklaması

17.12.2020 14:29
Başkan Kurt'tan toplu iş sözleşmesi açıklaması Açıklaması, System.String[]

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaklaşan toplu iş sözleşmesine de değinerek, Odunpazarı Belediyesi'nin bütçesini göz önüne alarak, emekçileri mağdur etmeyecek şekilde hareket edeceklerini söyledi.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaklaşan toplu iş sözleşmesine de değinerek, Odunpazarı Belediyesi'nin bütçesini göz önüne alarak, emekçileri mağdur etmeyecek şekilde hareket edeceklerini söyledi.

Türk-İş'e bağlı Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler (Belediye-İş) Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan ve Sendika Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) Genel Sekreteri Güney Demirdaş, Başkan Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarette birçok konu konuşuldu.

Yaklaşan toplu iş sözleşmesi ve asgari ücret konularının ön plana çıktığı ziyarette Özkan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına değindi. Asgari ücretin kırk sene önce başlangıç ücreti olduğunu hatırlatan Özkan, günümüzde asgari ücretin 7 milyon işçinin geçim ücreti olduğunu belirtti. Mevcut asgari ücret rakamıyla insanların geçinme şansının olmadığını kaydeden Özkan, işverenler, hükümet ve TÜİK'in mantıklı ve makul bir asgari ücret önerisini komisyon üyelerinin önüne getirmesi gerektiğini vurguladı.

"Sendikalar ile iş birliğine devam edeceğiz"

Belediye-İş'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, gerek pandemi gerekse yaşanan ekonomik kriz ile işçi maaşlarının iyice eridiğini söyledi. Bu sorunun çözümünde sendikalara büyük iş düştüğünü ifade eden Başkan Kurt, pandemi döneminde toplumun tüm kesimlerinin mağdur olduğunu kaydetti. Başkan Kurt, "Ekonomik kriz herkesi vurdu, ancak en çok da işçiler mağdur oldu. Asgari ücretle kıt kanaat geçinen işçi, bugün bu maaşla geçinemiyor. Yeme içmeye, elektriğe, doğalgaza kısacası her şeye zam yapıldı. Asgari ücret belirlenirken bunlara dikkat edilmeli. Sendikalar, asgari ücretin belirlenmesi için hükümet ile masaya oturduğunda işçileri temsil ettiğini unutmamalı, işçisinin hakkını savunmalı" diye konuştu.

Yaklaşan toplu iş sözleşmesine de değinen Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin bütçesini göz önüne alarak, emekçileri mağdur etmeyecek şekilde hareket edeceklerini söyledi. Belediye İş'e çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak sendikalar ile iş birliğinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt'tan toplu iş sözleşmesi açıklaması Açıklaması

Odunpazarı Belediyesi, Asgari Ücret, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kurt'tan toplu iş sözleşmesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Abisini koronavirüs nedeniyle kaybeden Cansu Taşkın, hakkındaki iddialara isyan etti Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor
Vedat Muriqi yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek Vedat Muriqi yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek         
14:25
Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek         
14:03
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
İranlı muhalif Habib Chaab'ın İstanbul'dan Tahran'a kaçırılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı İranlı muhalif Habib Chaab'ın İstanbul'dan Tahran'a kaçırılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:15
Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı         
12:54
İbrahim Kalın'dan İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Seren Serengil, canlı yayında kendisine Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti         
12:02
11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi         
11:21
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi         
08:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 14:38:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kurt'tan toplu iş sözleşmesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei