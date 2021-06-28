Başkan Kurt taziye evi çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce inşa edilen yapıda, muhtarlık, köy konağı ve doktor odası yer alacak. 360 m2 alana kurulan taziye evinde çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Taziye evinin çalışmalarını yakından takip eden Başkan Kurt, çalışmaları yerinde görmek için Kireç Mahallesine gitti. Taziye evinde denetimlerde bulunan Başkan Kurt, yetkililerden bilgi aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt , 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçim kampanya döneminde Sevinç, Çavlum, Ağapınar ve Kireç Mahallelerine taziye evi yapılacağına dair Odunpazarlılara söz vermişti. Başkan Kurt, hemşerilerine verdiği sözü tutuyor. Kireç Mahallesi'nde taziye evinde çalışmalar devam ediyor.

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