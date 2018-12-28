Son Dakika Haberleri: Başkan Kurt Umut Bebeği Ziyaret Etti

Başkan Kurt Umut Bebeği Ziyaret Etti

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi tarafından başlatılan "Aramıza Hoş Geldin Projesi" kapsamında ilçe genelinde bebek sahibi olan aileler evlerinde ziyaret ediliyor.

Başkan Kurt Umut Bebeği Ziyaret Etti, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi tarafından başlatılan "Aramıza Hoş Geldin Projesi" kapsamında ilçe genelinde bebek sahibi olan aileler evlerinde ziyaret ediliyor.

Proje Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ve Kadın Aile Müdürlüğü tarafından organize ediliyor. Proje kapsamında Kadın ve Aile Müdürlüğü, Odunpazarı içerisinde bebek sahibi olan aileleri tespit ediyor. Son olarak Vişnelik Mahallesi'nde oturan Kılıçaltan ailesine bebek ziyaretinde bulunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yaklaşık bir ay önce doğan Umut bebeğin anne-babası Meral ve Sercan Kılıçaltan çiftine hayırlı olsun dileklerini iletti. Umut bebeğe sağlıklı, uzun ve aydınlık bir yaşam dileyen Başkan Kurt, ailenin istek ve beklentilerini de dinledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:21 Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Yaşam
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