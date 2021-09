Başkan Kurt vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Kurt, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 71 Evler Mahallesi'nde bulunan Aydın Arat Halk Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri, CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Fikriye Söğütlü, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, 71 Evler Mahallesi Muhtarı Veysel Gaznepoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HALK MERKEZLERİ SİZİ BEKLİYOR

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte konuşma yapan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Halk merkezlerinin kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu kaydeden Başkan Kurt, "Halk merkezlerimizin temel fonksiyonu, halkımızın temel ihtiyaçlarını gidermektir. Her türlü konuda, halk merkezlerimizde çalışan arkadaşlarımızdan yardım ve destek isteyebilirsiniz" dedi. Belediye binasına gelmeden, belediye ile ilgili işlemleri halk merkezlerinden halledebileceklerini söyleyen Başkan Kurt, "Burada her türlü sorununuzu çözmeye hazır bir ekip var.

71 EVLER PAZARINI KURDUK

71 Evler, bölgemizin en hızlı büyüyen mahallelerinden birisi. Halkın belediyesi olarak, halkımızın her türlü sorunu ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Uzun yıllardan beri kurulması için çaba sarf ettiğimiz, 71 Evler Pazarının kuruluşunu gerçekleştirdik" dedi.

Başkan Kurt, kapalı pazar yeri ile ilgili çalışmaların, Cumhurbaşkanlığının yayınladığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile sekteye uğradığını ifade ederek, bu konuda çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

71 Evler Mahallesi'ne iki yeni park daha kazandırmak için çalıştıklarını da ifade eden Başkan Kurt, kaliteli, eşit ve bilimsel eğitimin her çocuğun hakkı olduğunun altını çizerek, 71 Evler Mahallesi'ne de kreş yapmayı istediklerini ifade etti.

BAŞKAN KURT'A MİNNETTARIZ

71 Evler Mahalle sakinleri, Başkan Kurt'a kendilerine verdiği sözü tutarak, mahallelerinde pazar açtığı için teşekkür etti. Daha önce Emek mahallesinde kurulan pazara gitmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kaldıklarını söyleyen mahalle sakinleri,vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmeye çalışan Başkan Kurt'a minnettar olduğunu ifade ederek, mahallerinde yaşanan sorunlar hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi.