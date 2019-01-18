Başkan Kurt Vatandaşlarla Buluştu
1 saat önce
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yenikent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla buluştu.
Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, Yenikent
Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla buluştu.
Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, onların istek ve şikayetlerini de dinledi. Odunpazarı Belediye Başkanı seçildiği günden beri ilçede hayata geçirdikleri hizmetleri anlatan Başkan Kurt, Geçmiş dönemde sadece şehir merkezinde yer alan çalışmaları, açtıkları halk merkezleri ile Odunpazarı Belediyesi
'nin kenar mahallerine taşıdıklarını söyleyen Başkan Kurt, kursların daha önce sadece merkezde yapıldığını anlattı. Bu kurslara çevre mahallelerden vatandaşların katılamadığını dile getiren Başkan Kurt, halk merkezleri ile bu atölye çalışmalarını mahallelere getirdiklerinin altını çizdi. Halk merkezlerinde farklı alanlarda çok sayıda atölyeler açtıklarını kaydeden Başkan Kazım Kurt, açılan bu atölyelere 15 bin kişinin katıldığını söyledi. Başkan Kazım Kurt, gelecek dönemde her mahalleye halk merkezi yapacaklarının altını çizdi. Odunpazarı Belediyesi'nde katılımcı bir yönetim anlayışı benimsediklerini kaydeden Başkan Kurt, bunu da mahallelerde oluşturdukları mahalle meclisleri ile yaptıklarını dile getirdi. Bu meclislerle mahallelerde yaşanan sorunlara daha kısa sürede ve doğru biçimde müdahale ettiklerini belirten Başkan Kurt, "Bir sorun varsa, o sorunun en iyi çözümünü de o sorunu yaşayanlar bilir. Çoğu problemi bizim merkezden bilmemiz imkansız. Her ay yapılan Odunpazarı Belediyesi Meclis toplantısından bir gün önce biz bu mahalle meclislerinin başkanları ile toplantı yapıyoruz. Mecliste görüşülecek gündem maddelerini tartışıyoruz. Biz, Odunpazarı Belediyesi'ni Odunpazarlı hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz" dedi.
Odunpazarı Belediyesi'nde kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanarak milyonlarca lira tasarruf ettiklerini dile getiren Başkan Kurt, vatandaşın vergileri ile sağlanan kaynağın daha çok hizmete dönüşmesi için gayret ettiklerini belirtti. Odunpazarı'nın aracı ve taşeronlarla yaptığı birçok hizmeti kendi kaynaklarıyla elde eder hale geldiğini söyleyen Başkan Kurt, bu sayede 5 yıllık görev süreci boyunca aynı hizmetleri milyonlarca lira daha ucuza başardıklarını vurguladı. Göreve geldiklerinde belediyenin tüm araçlarının, iş makineleri, otobüsleri ve binek araçlarının kiralama yöntemiyle edildiğini anlatan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Kiralama yöntemini kaldırarak 170 araçlık dev bir filo kurduk. Bakın biz göreve başladığımız da cenaze işleri için vatandaşlara otobüs servis hizmeti 400 TL gibi büyük bir rakamdı. İsterse asri mezarlığa 2 kilometre mesafede olsun bir otobüs için belediye 400 TL para ödüyordu. Biz bu duruma itiraz ettik, kilometre başı ihaleye çıktık ve bu ödemeyi önce ortalama 100 TL seviyesine indirdik. Daha sonra bu tasarrufla kendi otobüsümüzü aldık ve sadece akaryakıt maliyeti ile bu işi en fazla 20 TL'ye mal etmeye başladık" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:20 Kaynak: İHA
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