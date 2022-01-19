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Başkan Kurt ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Trakya'yı adım adım gezdi - Son Dakika

Başkan Kurt ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Trakya'yı adım adım gezdi

19.01.2022 08:08
Başkan Kurt ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Trakya'yı adım adım gezdi

Belediye Başkanları ile bir araya gelen Başkan Kurt ve beraberindeki heyet, belediye başkanları ile fikir alışverişinde bulundu.

İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Üyesi olan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Birliğin diğer Encümen Üyeleri; Kınık Belediye Başkanı Güven Arslan, Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Mehmet Ali Aksakal ve Birlik Genel Sekreteri Salim Çoruk ile birlikte Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de bulunan birlik üyesi belediyelere bir dizi ziyaretlerde bulundu. 4 gün süren programda Başkan Kurt ve beraberindeki heyet Trakya Bölgesi'ni adım adım gezdi.

SORUNLARA BİRLİKTE ÇÖZÜM ARADILAR

Belediye Başkanları ile bir araya gelen Başkan Kurt ve beraberindeki heyet, belediye başkanları ile fikir alışverişinde bulundu. Belediye başkanlarından yaşadıkları sorunları dinleyen heyet, çalışmaları da yerinde gördü. Belediyeler arası dayanışmanın altının çizildiği ziyaretlerde, belediyelerde yaşanan sorunlara ise birlikte çözüm önerileri arandı. Başkan Kurt ve beraberindeki heyet, gittikleri il ve ilçeler de esnafı da ziyaret ederek, dertlerini dinledi.

PROGRAM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZİYARETİ İLE BAŞLADI

4 gün süren program, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ziyareti ile başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret eden Birlik Başkanı ve Encümen Üyeleri, ardından

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti. Heyetin bir sonraki adresi Kırklareli Bölgesi oldu. Burada Kırklareli Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca ile buluşan heyet, ardından Ahmetbey Belediyesi'ne geçti. Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ile bir araya gelen Başkan Kurt ve beraberindeki heyet, buradan da Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.

BİR SONRAKİ ADRES KIRKLARELİ BELEDİYESİ OLDU

Başkan Kurt ve beraberindeki heyetin Lüleburgaz'dan sonraki adresi Kırklareli Belediyesi

oldu. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile bir araya gelen heyet, Kırklareli Bölgesindeki ziyaretlere Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Kıyıköy Belediye Başkanı Ender

Sevinç, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık ile devam etti.Başkan Kurt ve beraberindeki heyet, programlarının 4'üncü gününe Kırklareli İnece Belediyesini ziyaret ederek başladı. İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar ile biraya gelen heyet, İnece'den Edirne'ye geçti.

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI RECEP GÜRKAN'I ZİYARET ETTİLER

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile buluşan heyet, ardından da Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı'yı ziyaret etti.

Gittikleri her il ve ilçede büyük bir konuk severlik ile karşılandıklarını belirten İç Anadolu Belediyeler Birliği heyeti, belediye başkanlarına konuk severlikleri ve içtenlikleri için teşekkür etti.

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Trakya Bölgesi, İç Anadolu, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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