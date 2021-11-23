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Başkan Kurt verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor - Son Dakika

Başkan Kurt verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor

23.11.2021 12:09
Başkan Kurt verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gündoğdu Mahallesinde gerçekleştirilen 'Halk Buluşması' etkinliğinde çocuklara verdiği sözü yerine getirdi.

Gündoğdu Halk Merkezi'nde gerçekleşen buluşma sırasında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanına gelen çocuklar, Başkan Kurt'tan gitar atölyesi açılmasını istemişti. Başkan Kurt, buluşmada, çocukların talebine karşılık, gitar atölyesinin açılması konusunda çocuklara söz vermişti. Başkan Kurt sözünü tuttu ve Gündoğdu Halk Merkezinde çocuklar için Gitar Atölyesi açıldı.

BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR EDERİZ

Gündoğdu Halk Merkezi'nde açılan gitar atölyesini ziyaret eden Başkan Kurt, çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.

Başkan Kurt'un kendilerine verdiği sözü yerine getirmesinden dolayı büyük bir mutluluk içinde olan çocuklar, gitar atölyesinin açılmasından dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi. Çocuklar, ücretli olmasından dolayı şehir merkezinde düzenlenen kurslara gidemediklerini söyleyerek, kendilerine bu imkânı sağladığı için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

KADIN, ÇOCUK VE GENÇLERİN BEKLENTİLERİNİ YERİNE GETİRİYORUZ

Gündoğdu Halk Merkezi'ni mahallelinin temel ihtiyaçlarını gidermek için açtıklarını söyleyen Başkan Kurt, "Burada hem kadınlarımızın hem de gençlerimizin ve çocuklarımızın, bizden beklediği atölye çalışmalarını açmak suretiyle halkın bilinçlenmesine bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Burası aynı zamanda kentlilik bilincinin de verileceği, toplantıların da düzenlenebileceği bir merkez oldu" dedi.

KADINLARI VE ÇOCUKLARI MUTLU BİR ODUNPAZARI

Odunpazarı Belediyesi olarak, 'kadınları ve çocukları mutlu Odunpazarı' yaratmak için yola çıktıklarının altını çizen Başkan Kurt, "Halk merkezimizin açıldığı gün Zeynep bizden gitar isteyince, bu bölgenin de özelliklerini de dikkate alarak, gitarları edinerek çocukların kullanımına sunduk"dedi. Gündoğdu Halk Merkezi'nden çok iyi müzisyenlerin yetişeceğine inandığını söyleyen Başkan Kurt, çocukların ve de sanatın her alanda desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Odunpazarı, Kazım Kurt, Gündoğdu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Kurt verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor - Son Dakika


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