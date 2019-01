Başkan Kurt Yaptıklarını Anlattı, Dilek ve Şikayetleri Dinledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mihalıççık Kayı Köyü Derneği'ni ziyaretinde hem 5 yılda Odunpazarı'nda yaptığı çalışmaları anlattı hem de vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinledi.

Başkan Kurt, 5 yıl boyunca Odunpazarı Belediyesi'nde hem ekonomik sıkıntılar hem de baskılarla mücadele ettiklerini söyledi. Tüm bu sıkıntı ve baskılara rağmen Odunpazarı'nda başarılı işler yaptıklarını anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'ni sosyal demokrat, halkçı ve katılımcı bir anlayış ile yönettiklerini ifade etti. Emeğin her zaman kendileri için en yüce değer olduğunu söyleyen Başkan Kurt, belediye çalışanlarının haklarını her zaman savunduğunu ve savunmaya devam edeceğini kaydetti. Odunpazarı Belediye Başkanı seçildikten sonra Odunpazarı Belediyesi'nde sendikasız işçi kalmadığını vurgulayan Başkan Kurt, "Bizden Önce Odunpazarı Belediyesi'nde çalışanlar 2-3 ayda bir yarım maaşla idare eder pozisyondaydı. Şimdi bu sorun kalktı. 5 yılda maaşların ödenmesinde aksama olmadı ve belediyeden alacağı olan çalışan kalmadı" diye konuştu.



SOSYAL VE HALKÇI BELEDİYECİLİĞİ ÖNE ÇIKARAN UYGULAMALAR



5 yılda sosyal ve halkçı belediyeciliği öne çıkaran uygulamalar yaptıklarını anlatan Başkan



Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin yönetimine geldikten sonra 11 ayrı mahallede halk merkezi açtıklarını belirtti. "Eskiden Tabakhane'de bir binada meslek edindirme kursları adı altında bir takım kurslar düzenleniyordu. Bütün Eskişehir oraya geliyordu. Sultandere, Yenikent, Büyükdere'den insanlar o kurslara gelemiyordu. Onun için de 1-2 bin kişi ile bu kursları döndürüyorlardı ve öğretmenleri de devlet veriyordu. Biz geldikten sonra devlet, bize öğretmen vermedi. Biz kendi öğretmenimizi kendimiz bulduk. Kenar ve yoksul mahallelere, 11 tane halk merkezi yaptık. Bu halk merkezinde çeşitli atölyeler açtık" diyen Başkan Kazım Kurt, halk merkezlerinde yaklaşık 13 bin atölye katılımcısı olduğuna dikkat çekti.



"5 YILDA DOĞRU İŞLER YAPTIK"



5 yılda doğru işler yaptıklarını söyleyen Başkan Kurt, "Farklı bir belediyecilik yaptık. Bizden öncekilerin 10 yılda yaptığının 2 katını 5 yılda yaptık" dedi. Kamu kaynaklarını doğru ve etkili kullanmak için birçok alanda tasarruf çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Kurt, bu çalışmalarla milyonlarca lira tasarruf ettiklerini söyledi. Vatandaşın vergileri ile sağlanan kaynağın daha çok hizmete dönüşmesi için gayret ettiklerini belirten Başkan Kazım Kurt, bu nedenle Odunpazarı'nın aracı ve taşeronlarla yaptığı birçok hizmeti kendi kaynaklarıyla elde eder hale geldiğini söyledi. Başkan Kurt, bu sayede 5 yıllık görev süreci boyunca aynı hizmetleri milyonlarca lira daha ucuza başardıklarını vurguladı. "Göreve geldiğimizde belediyenin tüm araçları, iş makineleri, otobüsleri, binek araçları kiralama yöntemiyle temin ediliyordu. Biz kiralama yöntemini kaldırdık. 170 araçlık dev bir filo kurduk bunu da 3 yılda kiralamaya verilen bedelle gerçekleştirdik. Yani şu an fazladan ödeme yapmadan 170 araç kamuya kazandırılmıştır" diyen Başkan Kurt, araçların bakım ve onarım hizmetlerini de Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde kurdukları araç bakım atölyelerinde gerçekleştirerek bu konuda da kara geçtiklerinin altını çizdi.



KAYNAKLARIMIZI DAHA DOĞRU KULLANARAK ÖNEMLİ BİR İŞLERE İMZA ATIYORUZ



Çocuk oyun alanları haricinde tüm kent ve büro mobilyalarını dışarıdan almak yerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü Atölyelerinde ürettiklerini kaydeden Başkan Kurt, fen işleri şantiyesinde taş ve duba üretimine başladıklarını söyledi. Fidan, rulo çim ve çiçek ihtiyacının tamamının Çavlum'daki Fidan Üretim Tesisi'nden karşıladıklarına dikkat çeken Başkan Kazım Kurt, "Bu sayede Belediye bütçesine yıllık 450 bin TL katkı sağlıyoruz" dedi.



Göreve başladıklarında cenaze işleri için vatandaşlara verilen otobüs servis hizmetinin 400 TL olduğunu ifade eden Başkan Kazım Kurt, "İsterse asri mezarlığa 2 km mesafede olsun bir otobüs için belediye 400 TL para ödüyordu. Biz bu duruma itiraz ettik, km başı ihaleye çıktık ve bu ödemeyi önce ortalama 100 TL seviyesine indirdik. Daha sonra bu tasarrufla kendi otobüsümüzü aldık ve sadece akaryakıt maliyeti ile bu işi en fazla 20 TL'ye mal etmeye başladık. 2014'te 400 TL maliyeti olan bir işi 2019'da 20 TL'ye gerçekleştiriyoruz. Bu sayede vatandaşlarımıza daha çok hizmet üretiyor, kaynaklarımızı daha doğru kullanarak önemli bir işlere imza atıyoruz" diye konuştu.



