Başkan Kurt, Yeni Yılı Gençlerle Kutladı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Toplum Gönüllüleri ile birlikte Büyükdere Gençlik Merkezi'nde yeni yılı kutladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Toplum Gönüllüleri ile birlikte Büyükdere Gençlik Merkezi'nde yeni yılı kutladı.



Üniversiteli gençlerin Odunpazarı Belediye'sine katkı vermesi gerektiğini söyleyen Başkan Kurt, "Hepinizin ayrı ayrı özellikleri, güzellikleri var. Bunlardan Eskişehirliler yararlansın istiyoruz. Dışardan gelen arkadaşlarımız bize bu şekli ile katkı sunarsa memnun oluruz. Gençlik ve Halk Merkezlerimizle birlikte amacımız sosyal belediyeciliği yaygınlaştırmak. İnsanların evinde göremediğini, bulamadığını, sokakta bulmasını istiyoruz. Eskişehir aslında yoksulu bol olan, emeklisi çok olan bir kent. Eskişehir'de yaşamak kolaydır, aynı zamanda da Eskişehir'de yaşamak güzel olsun istiyoruz. Belediye olarak da insanların yaşantısını kolaylaştırmak istiyoruz. O noktada bize katkı sunarsanız, mutlu oluruz. Biz sizden kendi adımıza bir şey istemiyoruz. Ne istiyorsak halk, Eskişehir, buradaki yoksullar adına istiyoruz. Bu noktada sizlerin çalışmasını istiyoruz. Odunpazarı Belediyesi olarak elimizden gelen çabayı gösteririz, bütün gücümüzle sizlerin eksiğini tamamlamaya çalışırız. Toplumsal olaylarda, dirençli, dirayetli ve bilinçli olun. Biz, Odunpazarı'nın kapılarını gençlere açtık. Herkese iyi yıllar diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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