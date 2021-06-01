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Başkan Kurt yeniden TBB Encümen Üyesi seçildi - Son Dakika

Başkan Kurt yeniden TBB Encümen Üyesi seçildi

01.06.2021 13:58
Başkan Kurt yeniden TBB Encümen Üyesi seçildi, System.String[]

Ankara'da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yeniden Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi seçildi.

Ankara'da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yeniden Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi seçildi. Başkan Kurt, encümenin CHP'li 5 üyesinden biri olarak birliğin yönetiminde görev alacak.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Ankara'da yapılan toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yeniden TBB Başkanı seçildiği toplantıda, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da 15 kişiden oluşan TBB Encümeni'ne yeniden seçildi.

CHP'yi temsil eden 5 isimden biri oldu

Aynı zamanda İç Anadolu Belediyeler Birliği encümen üyesi de olan Başkan Kazım Kurt, TBB encümeninde Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden 5 isimden biri oldu. Encümen üyelerinin 8'i AK Parti'yi, 2'si ise MHP'yi temsil ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz encümen üyeleri oldu.

"Canla başla çalışmaya devam edeceğim"

TBB'nin encümeninde yeniden görev almaktan son derece memnun olduğunu kaydeden Başkan Kurt, önemli olanın halka hizmet etmek olduğunu vurguladı. Göreve layık gören herkese teşekkürlerini ileten Başkan Kurt, "Bugüne kadar Eskişehir ve Odunpazarı Halkı için, onlara huzur içinde güvenle yaşayacakları bir kent sunmak için çalıştık. Bundan sonra da hem belediye başkanlığı görevini sürdürdüğüm Odunpazarı'nda hem İç Anadolu Belediyeler Birliği'nde hem de Türkiye Belediyeler Birliği yönetiminde canla başla çalışmaya devam edeceğim. Beni bu göreve yeniden layık gören herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt yeniden TBB Encümen Üyesi seçildi
Başkan Kurt yeniden TBB Encümen Üyesi seçildi

Türkiye Bankalar Birliği, Odunpazarı, Kazım Kurt, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Kurt yeniden TBB Encümen Üyesi seçildi - Son Dakika


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