Başkan Kurt Yenikent Mahallesinde düzenlenen yağmur duası ve Hıdırellez şenliğine katıldı - Son Dakika

Başkan Kurt Yenikent Mahallesinde düzenlenen yağmur duası ve Hıdırellez şenliğine katıldı

Başkan Kurt Yenikent Mahallesinde düzenlenen yağmur duası ve Hıdırellez şenliğine katıldı
Son Güncelleme: 05.06.2022 13:52

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi'ye bağlı Yenikent Mahallesinde düzenlenen geleneksel Hıdırellez şenliği ve yağmur duasına katıldı.

Çevre mahallelerden de katılımın olduğu etkinlikte, Yenikentliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin de açılışı yapıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Mahallesinde düzenlenen Hıdırellez şenliği ve yağmur duasına katıldı. Etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların istek ve beklentilerini de dinledi. Etkinlikte ayrıca Yenikentliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin de açılışı yapıldı. Dernek binasını gezen Başkan Kurt, dernek yöneticilerine başarılar diledi.Yenikent Mahallesi sakinleri de ilgi ve ziyaretinden dolayı Başkan Kazım Kurt'a teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Başkan Kurt, yağmur dualarının kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Edilen duaların kabul olmasını dileyen Başkan Kurt, Hıdırellez'in Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan bahar bayramı olduğuna dikkat çekti. Başkan Kurt, "Hıdırellez, baharın geldiğinin müjdecisi. Türkiye sıkıntılı günler geçiriyor. Yaşam şartları zorlaştı, hayat çok pahalı, enflasyon yüzde yüzleri geçti. Bu bahar, ülkemize umut olsun. Edilen dualar, tutulan dilekler kabul olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

Odunpazarı, Kazım Kurt, Hıdırellez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Kurt Yenikent Mahallesinde düzenlenen yağmur duası ve Hıdırellez şenliğine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Kurt Yenikent Mahallesinde düzenlenen yağmur duası ve Hıdırellez şenliğine katıldı - Son Dakika
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