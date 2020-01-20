Başkan Kurt, Yörükkırkalılar ile bir araya geldi - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Yörükkırka Mahalle Meclisi 2. Seçimli Genel Kuruluna katıldı



Yörükkırka Mahallesinde yapılan Seçimli Genel Kurulda, Divan Başkanlığını da Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru yaptı. Yörükkırka'da gerçekleşen genel kurulda konuşan Başkan Kurt, amaçlarının mahalle meclislerini her yere yaymak olduğunu söyledi. Şu anda Eskişehir merkezde 20 civarında mahalle meclisi kurduklarını söyleyen Başkan Kurt, Yörükkırka'nın kırsalda mahalle meclisi kuran ilk mahalle olduğunu belirterek Yörükkırkalıları tebrik etti.



Başkan Kurt, sivil toplum örgütlerinin günümüzde çok önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizdi. Yaşadığı kente ve yöreye, bulunduğu çevreye duyarlı insanları yetiştirecek ortamı sağlayacak olanın sivil toplum örgütleri olduğu belirten Başkan Kurt, mahallelik bilinci oluşturmak, iletişimi arttırmak için mahalle meclislerinin kurulması önemli olduğunun belirtti. Devletin ve belediyelerin her yere yetişemediğini ifade eden Başkan Kurt, Odunpazarı'nı vatandaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla yönettiklerini, mahallelerde yaşanan sorunların en iyi çözümünü o sorunları yaşayanların bulabileceğini vurguladı.



Başkan Kurt, "Köydeki, mahalledeki insanların çektiği sıkıntıları, en iyi orada yaşayan insanlar bilirler, o yüzden sorunların çözümü için mutlaka örgütlenmek gerekli. Bu sayede sorunlar daha rahat ve hızlı çözülür" dedi. Toplantı sonunda Başkan Kurt, yeni seçilen mahalle meclisi yürütme kuruluna ve üyelerine hayırlı olsun dilekleri ile çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR