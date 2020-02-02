Başkan Kurukcu güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Kurukcu güven tazeledi - Son Dakika

Başkan Kurukcu güven tazeledi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu güven tazeledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu güven tazeledi.


Bir düğün salonunda yapılan CHP Van İl Başkanlığı kongresine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ile partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Tek liste halinde yapılan seçimde mevcut başkan Mehmet Kurukcu güven tazeledi.


Kongrenin ardından bir konuşma yapan Mehmet Kurukcu, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. - VAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Kurukcu, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
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