Son Dakika Haberleri: Başkan Kuş'a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

Başkan Kuş'a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Kuş'a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş kendisini ziyaret eden MKYK Üyesi Vildan Polat ile koordineli çalışıp Eyyübiye'ye büyük hizmetler getirmenin gayretinde olacaklarını belirterek fikir alış verişinde bulundu. Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "MKYK Üyemiz Vildan Polat'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Kendileri seçim süresince bir aday gibi gece gündüz çalıştı. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımı iletiyorum. Bu aşamadan Ankara ayağında bizlere büyük destek vereceğini biliyoruz. İnşallah bu güçle birlikte Eyyübiye'ye büyük hizmetler getireceğiz. Bir kez daha vatandaşlarımıza bizlere kazandırdıkları büyük zaferden dolayı da teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:54 Kaynak: İHA

Mehmet Kuş, Eyyübiye, Yaşam
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