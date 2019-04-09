Son Dakika Haberleri: Başkan Kuş'a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

Başkan Kuş'a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

42 dakika önce

Yerel mahalli idareler seçiminde Eyyübiye Belediye Başkanı olan Mehmet Kuş'a ilçe halkı ve Ak Parti teşkilatı tarafından tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Kuş'a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor, System.String[]
Yerel mahalli idareler seçiminde Eyyübiye Belediye Başkanı olan Mehmet Kuş'a ilçe halkı ve Ak Parti teşkilatı tarafından tebrik ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Eyyübiye İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kalkan ve teşkilat yöneticileri ile Başkan Kuş'a tebrik ziyaretinde bulundu. Kırsaldan ve merkezden gelen ile sohbet eden Kuş, vatandaşların taleplerini ve isteklerini dinledi. Kuş, "Herkese her yere, en iyi şekilde hizmet edeceğinin kimsenin kuşkusu olmasın" dedi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:44 Kaynak: İHA

Mehmet Kuş, AK Parti, Eyyübiye, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz! Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:26:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kuş'a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]