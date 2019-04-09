Başkan Kuş'a Tebrik Ziyaretleri Sürüyor

Yerel mahalli idareler seçiminde Eyyübiye Belediye Başkanı olan Mehmet Kuş'a ilçe halkı ve Ak Parti teşkilatı tarafından tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Yerel mahalli idareler seçiminde Eyyübiye Belediye Başkanı olan Mehmet Kuş'a ilçe halkı ve Ak Parti teşkilatı tarafından tebrik ziyaretleri devam ediyor.



AK Parti Eyyübiye İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kalkan ve teşkilat yöneticileri ile Başkan Kuş'a tebrik ziyaretinde bulundu. Kırsaldan ve merkezden gelen ile sohbet eden Kuş, vatandaşların taleplerini ve isteklerini dinledi. Kuş, "Herkese her yere, en iyi şekilde hizmet edeceğinin kimsenin kuşkusu olmasın" dedi. - ŞANLIURFA

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