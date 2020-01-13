Başkan Kuş çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kuş çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Kuş çalışmaları yerinde inceledi

6 saat önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ekipler tarafından kırsal kesimlerde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Kuş çalışmaları yerinde inceledi, System.String[]

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ekipler tarafından kırsal kesimlerde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen yol yapım çalışmalarını inceleyip, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kuş, incelemeler sırasında yaptığı konuşmada, "Gerek merkezde gerekse kırsal mahallelerimizde hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Bayraklı Mahallesi'ndeyiz. Mahalle sakinlerinin yol talepleri vardı. Bu talepleri, sıkıntıları gidermek adına ekibimize talimatımızı verdik. Hızlı bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Kısa bir zaman zarfı içerisinde buradaki çalışmalarımızı bitirip Bayraklı Mahallemizdeki vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin sıkıntılarını da bertaraf etmiş olacağız. Belirli bir program dahilinde çalışma yürütüyoruz. Tüm kırsal mahallelerimizin sorunlarını bir bir bitireceğiz. Şu anda 3 şantiye ile çalışma yürütüyoruz. Payamlı, Yardımcı nahyaları ile Tektek dağlarında hizmet veren şantiyelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Sayıyı 4'e çıkarıyoruz. Eyyübiye ilçemiz 32 ilden büyük bir ilçe. Dolayısıyla coğrafyamızda çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle kırsal mahallelerimize hizmet anlamında yetişmekte güçlük çekiyoruz. Bu sebepten dolayı bir şantiyenin daha ihalesini yaptık. İnşallah 2020 yılı sonu itibari ile kırsaldaki bütün mahallelerimizin sıkıntılarını gidermiş olacağız" dedi.


Kuş'a Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, Meclis Üyesi Ahmet Çoban ve birim amirleri de eşlik etti. - ŞANLIURFA

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Kuş, Bayraklı, Eyyübiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı
Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi

Son Dakika Haberleri
22:42 Edirne'ye şehit acısı düştü - Son Dakika
22:42 Merdivene düştü, ceketi sıkıştı, ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika
22:42 Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 53 bin hindi itlaf edildi - Son Dakika
22:42 Adıyaman'da bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
22:36 Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davası - Son Dakika
22:27 Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Son Dakika
22:17 Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 22:44:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kuş çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]