Başkan Kuş Kurban Bayramı'nı kutladı
1 saat önce
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Eyyübiye Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:27 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Mehmet Kuş
, Kurban Bayramı
dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Kurban Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kuş mesajında, "Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan kurbanın ve Kurban Bayramının anlamını çok iyi idrak etmeliyiz. Binlerce yıldır kardeşlik duyguları içerisinde geçirdiğimiz, insanlar arasında barış, huzur ve sevginin bir sembolü olan bir kurban bayramına daha erişmenin mutluluğundayız. Bu mübarek günlerde, çocukları, öksüzleri ve yetimleri, hastaları ve aile büyüklerimizi ile yardıma muhtaç vatandaşlarımızı unutmamalıyız. Kardeşlik duygularının en üst seviyeye çıktığı bu günlerin ebedi huzura da vesile olmasını dilerim. Bizler de Eyyübiye Belediyesi olarak görev süremizdeki ilk Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Kurban bayramında vatandaşlarımızın daha rahat, huzurlu ve sağlıklı günler geçirmesi ve belediye hizmetlerine kolay ulaşımlarını sağlamak adına ekiplerimizi seferber ettik. İnşallah birlik ve beraberlik içinde, kardeşçe bu bayramımızı da idrak edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Eyyübiye ve Şanlıurfa
'lı hemşerilerimiz ile tüm İslam coğrafyasının mübarek kurban bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
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