Başkan Kuş Kurtuluş Etkinliğine Katıldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.



Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutladı. 99 yıl önce vatan ve toprak uğruna şehit olanları rahmetle andığını belirten Kuş, "Atalarımıza, dedelerimize minnet borçluyuz. O şanlı destanı sergileyen ataların torunu olan bizler, bizlere emanet edilen zaferin bilincindeyiz. Bize emanet edilen bu kutsal şehir için bizler de gece gündüz demeden çalışacağız. O günlerde dökülen kanın, bu günler için huzur, kardeşlik ve barış olduğunun farkındayız. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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