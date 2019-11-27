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Başkan Kuş öğretmenlerle fidan dikti

6 saat önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle öğretmenlerle birlikte fidan dikip, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Kuş öğretmenlerle fidan dikti, System.String[]

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle öğretmenlerle birlikte fidan dikip, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren Kuş, 24 Kasım Öğretmenler gününü de kırsalda kutladı. Beraberinde Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan ile birlikte mahalleye giden Kuş, fidanlar ve hediyelerle, okul idarecileri ve öğretmenlerle fidan dikip, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza rehberlik eden öğretmenlerin her zaman yanında olacaklarını belirten Kuş, "Çocuklarımızı ve evlatlarımızı her zaman önemsediğimizi ifade ediyorduk. Bu genç neslimize, çocuklarımıza eğitim anlamında emek veren vefakar ve cefakar öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Bu münasebet ile Büyük Düzlük köyümüze geldik, hocalarımız ile görüştük, çocuklarımız ile kucaklaştık. Bir nebzede olsa çocuklarımızı mutlu etmeye çalıştık ve ufakta olsa hediyelerimiz oldu. İnşallah sadece Büyük Düzlük köyü değil 168 mahallemizin çocuklarına bir bir ulaşacağız. Gerek çocuklarımızı gerekse eğitim anlamında ciddi katkı sarf eden öğretmenlerimizin mutluluğu için elimizden gelen çabaları sarf edeceğiz. Ben tekrar tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.


Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir de eğitime katkılarından dolayı Kuş'a teşekkür ederek, "Geleceğimizin inşasını oluşturacak olan gençleri yetiştiren vefakar öğretmenlerimizin bu gününde bizi yalnız bırakmayan değerli Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Kuş okullarımıza ve eğitim yönünden her türlü katkılarını sunmuşlardır. Bu münasebet ile sizlerin de huzurunda Eyyübiye Belediyesi ve Belediye Başkanına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Ahmet Demir, Mehmet Kuş, Eyyübiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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