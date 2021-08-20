Başkan Kuş şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi AK Ev Spor Salonlarında eğitim gören ve yarışmalarda derece alan sporcularla bir araya gelip, sporcuları ödüllendirmeye devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki salonlarda hem milli ve mani değerlere haiz birer gençlik olarak yetişen hem de sportif faaliyetlere katılan gençler, turnuvalardaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Denizli ilinde 5-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 7. dekai-do Uluslararası Karate şampiyonasında ilimizi temsil eden Savaş Öğüş 55 kilogram da 1.nci, Selahaddin sürmeli 52 kilogram da 2.nci ve Abdulgani Mahir de 70 kilogram da 2.nci olup, takım halinde 3. Oldular. Sporculardan Savaş Öğüş, antrenör Ahmet Küçük ve Gençlik Spor Müdürü T. Turan Öztekin'le bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Savaş Öğüş'ü hem tebrik etti hem de ödülünü verdi.

Eyyübiye Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Kuş," AK EV Spor salonlarımızda ve Gençlik Merkezlerimizde Eyyübiye gençliğine yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi. - ŞANLIURFA